579 de pacienți au ajuns la UPU Satu Mare în weekend. 138 au necesitat internare

Locale 20.07.2026 12:56
579 de pacienți au ajuns la UPU Satu Mare în weekend. 138 au necesitat internare


Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) din cadrul Spitalului Județean de Urgență Satu Mare a înregistrat un nou sfârșit de săptămână intens, medicii și personalul medical acordând asistență unui număr de 579 de pacienți care s-au prezentat pentru îngrijiri de urgență.

În urma consultațiilor și investigațiilor efectuate de echipele medicale, 138 de persoane au necesitat internare, pentru continuarea investigațiilor de specialitate și administrarea tratamentului adecvat, în funcție de afecțiunile diagnosticate.

Restul pacienților au primit îngrijirile medicale necesare în cadrul Unității de Primiri Urgențe, fiind externați cu recomandări de tratament și monitorizare sau îndrumați către alte servicii medicale, în funcție de fiecare caz.

Activitatea intensă din ultimele zile evidențiază volumul ridicat de muncă al personalului medical din cadrul UPU Satu Mare, care continuă să asigure intervenții rapide și îngrijiri de specialitate pentru toți pacienții care solicită ajutor în regim de urgență.

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