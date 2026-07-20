



Cu prilejul sărbătorii Sfântului Proroc Ilie Tesviteanul, una dintre cele mai importante sărbători cu cruce roșie din calendarul ortodox, celebrată anual la 20 iulie, președintele PSD Satu Mare și deputatul Mircea Govor a transmis un mesaj de felicitare și binecuvântare tuturor celor care își sărbătoresc onomastica, precum și tuturor credincioșilor.

În mesajul său, liderul social-democrat subliniază că Sfântul Ilie reprezintă un model de credință, curaj și rugăciune, iar exemplul său îi îndeamnă pe oameni să își păstreze încrederea în Dumnezeu și să treacă cu demnitate peste încercările vieții.

„Cu prilejul sărbătorii Sfântului Proroc Ilie, vă transmit cele mai sincere gânduri de sănătate, pace și împlinire. Pildă de credință, curaj și rugăciune, Sfântul Ilie ne arată că, prin încredere în Dumnezeu, putem trece peste orice încercare. Fie ca ocrotirea sa să aducă binecuvântare în casele și sufletele dumneavoastră. La mulți ani tuturor celor care își sărbătoresc onomastica!”, este mesajul transmis de Mircea Govor.

Prin mesajul său, deputatul Mircea Govor le urează tuturor sătmărenilor sănătate, liniște sufletească și binecuvântarea Sfântului Proroc Ilie, exprimând speranța ca această mare sărbătoare creștină să aducă pace, bucurie și împliniri în fiecare familie.