



Primăria Municipiului Satu Mare informează cetățenii că, în perioada 21–24 iulie 2026, vor avea loc întreruperi programate în furnizarea energiei electrice, ca urmare a lucrărilor desfășurate la rețeaua de distribuție.

Potrivit programului anunțat, întreruperile vor afecta următoarele zone:

Marți, 21 iulie – zona Bercu Roșu (parțial);

Joi, 23 iulie – strada Aron Pumnul (total), strada Înfrățirii (total) și strada Pandurilor (total);

Vineri, 24 iulie – Aqua Parc și strada Gorunului.

Reprezentanții autorităților recomandă locuitorilor din zonele vizate să își planifice din timp activitățile care depind de alimentarea cu energie electrică și să ia măsurile necesare pentru a reduce disconfortul creat de întreruperile temporare.

Pentru informații suplimentare, cetățenii pot contacta operatorul de distribuție la numărul 0261 929, la TelVerde 0800 400 929 sau pot accesa site-ul www.distributie-energie.ro.