







Prefectul județului Satu Mare, Altfatter Tamás, a convocat astăzi ședința săptămânală de coordonare cu șefii structurilor teritoriale ale Ministerului Afacerilor Interne (M.A.I.), în vederea analizării activităților în desfășurare și stabilirii direcțiilor prioritare pentru perioada următoare. La întâlnire au participat subprefectul Cristian Valer Beseni și secretarul general al instituției, Cosmin Dorle.





În deschiderea ședinței, prefectul Altfatter Tamás a adresat mulțumiri structurilor M.A.I. pentru modul exemplar în care au asigurat ordinea și siguranța publică la evenimentele artistice desfășurate recent în județ, manifestări care au adunat un public numeros și s-au desfășurat fără incidente.





Structurile teritoriale ale M.A.I. au prezentat situația operativă aferentă domeniilor de competență, fiind raportată o activitate normală la nivelul județului. Reprezentanții structurilor au reiterat menținerea unui nivel ridicat de vigilență și capacitate operațională, în vederea asigurării unui răspuns prompt și coordonat în cazul apariției unor situații de urgență sau a altor evenimente cu impact asupra populației.





Pe agenda ședinței s-au aflat și primele măsuri organizatorice pentru ceremonia dedicată Zilei Imnului Național al României, sărbătorită în fiecare an la 29 iulie. Manifestarea va avea loc pe platoul din Piața 25 Octombrie din municipiul Satu Mare, la catargul drapelului României, urmând ca structurile implicate să asigure buna desfășurare a ceremonialului, precum și măsurile de ordine publică aferente. Detaliile privind programul manifestării vor fi comunicate public în perioada următoare.





„Vara este perioada în care județul Satu Mare este animat de evenimentele sale — festivaluri, concerte, manifestări publice cu mii de participanți. Faptul că toate acestea se desfășoară în liniște și siguranță este și rezultatul muncii discrete și profesioniste a structurilor M.A.I., cărora le mulțumesc și pe această cale. Sătmărenii pot participa cu încredere la evenimentele din județ, iar acesta este standardul pe care ni-l asumăm în continuare." – prefect Altfatter Tamás.