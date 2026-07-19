Sâmbătă, 18 iulie 2026, Cetatea Ardud a redevenit, pentru o zi, inima Evului Mediu, odată cu deschiderea oficială a MedievArtFest 2026. Mii de vizitatori au trecut pragul cetății pentru a lua parte la un program complex, care a îmbinat istoria, cultura, muzica, meșteșugurile și spectacolele medievale într-o atmosferă autentică.





În paralel, Casa Logofătului a găzduit Simpozionul Național de Istorie – ediția a XV-a, dedicat temei „Construcția elitelor. Rolul ASTREI și al Academiei Române în dezvoltarea și consolidarea societății românești”. Comunicările susținute de acad. prof. univ. dr. Ioan-Aurel Pop și lect. univ. dr. Lucian Turcu, sub moderarea lui Ștefan Berci, au adus în atenția participanților aspecte importante din istoria și evoluția societății românești. În cadrul simpozionului, grupul Peregrinii a completat atmosfera prin interpretarea unor balade medievale.





Începând cu orele prânzului, cetatea a prins viață prin participarea tuturor ordinelor cavalerești, trupelor artistice și grupurilor de reconstituire istorică. Vizitatorii au putut întâlni Ordinul Solomonarilor, Ordinul Cavalerilor din Carpați, Cimpoierii din Transilvania, Cnejii de Maramureș, Scutierii de Mühlbach, Peregrinii, Haiducii din Mlaștină, Zânele Silvane, Arcașele Cetății Ardud, Lăncierii Cetății Ardud, Domnițele Cetății Sebeș, Fiare din Beci, Chronicon Ardud, Deep6 Project, Nagyecsed (Ungaria) și Statui Vivante, fiecare contribuind la recrearea atmosferei medievale.





Un moment aparte l-a constituit lansarea de carte „Răscoala haiducilor”, susținută de Ancuța Mărieș și invitații săi, eveniment care a atras numeroși iubitori de istorie și literatură.





La ora 21:20, scena cetății a găzduit spectacolul „CAPTIVI SAECULI”, producția-simbol a MedievArtFest 2026. Într-o reprezentație amplă, toate grupurile participante au dat viață unei povești despre trecerea timpului, istorie și destinul omului, transformând spectacolul într-unul dintre cele mai emoționante momente ale festivalului.

Duminică, 19 iulie 2026, Cetatea Ardud a găzduit cea de-a doua și ultima zi a MedievArtFest 2026

Un final spectaculos al unei ediții care a reunit cavaleri, domnițe, trubaduri, meșteșugari și artiști din România și din străinătate. Programul ultimei zile a fost unul divers, construit în jurul unei parade impresionante, a demonstrațiilor medievale și a unor spectacole care au transformat cetatea într-o scenă vie a istoriei.





Ziua a debutat la ora 11:00 cu momentul „Jurământul Cnejilor în Veacuri”, în cadrul căruia Cnejii de Maramureș au prezentat publicului exerciții de disciplină, onoare și antrenamente inspirate din pregătirea războinicilor medievali.





La 11:30, oastea medievală s-a adunat pentru deplasarea către Biserica Romano-Catolică „Adormirea Maicii Domnului” din Ardud, punctul de pornire al unuia dintre cele mai așteptate momente ale festivalului.





La ora 12:00, orașul a fost animat de Parada Cetății Ardud, în cadrul căreia toate trupele participante au defilat pe traseul Biserica Greco-Catolică – Biserica Ortodoxă „Adormirea Maicii Domnului” – Primăria Orașului Ardud – Cetatea Ardud. Parada a adus împreună cavaleri, domnițe, haiduci, arcași, muzicieni și personaje medievale, fiind întâmpinată cu aplauze de numeroșii spectatori aflați pe întregul traseu.





Au urmat o serie de momente interactive și demonstrații care au atras publicul de toate vârstele. Cimpoierii din Transilvania au organizat „Curtea Jocurilor Vechi”, iar Fiare din Beci au propus atelierul „Vopselele povestitoare”, unde au fost prezentate tehnici tradiționale de pictură pe chip.





Finalul MedievArtFest 2026 a fost marcat la 22:30 de spectacolul de video-mapping „Poveste în lumină, țesută pe piatră”, realizat de Chronicon Ardud și Deep6 Project, care a îmbinat tehnologia modernă cu istoria impresionantă a Cetății Ardud.





La ora 23:00, momentul „Ultima strajă” a marcat retragerea trupelor și închiderea oficială a festivalului, punând punct unei ediții care a adus împreună istoria, cultura și spectacolul într-un mod autentic.