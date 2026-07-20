



Consiliul Județean Satu Mare continuă să investească în dezvoltarea serviciilor sociale din județ, alocând în acest an 1,9 milioane de lei pentru finanțarea a 23 de proiecte sociale, care vor veni în sprijinul a peste 700 de beneficiari.

Contractele de finanțare au fost semnate de președintele Consiliului Județean Satu Mare, Pataki Csaba, în cadrul programului de finanțări nerambursabile derulat în baza Legii nr. 350/2005, prin care administrația județeană sprijină inițiativele organizațiilor neguvernamentale din domeniul asistenței sociale.

Proiectele au fost depuse de asociații și organizații non-profit și vizează furnizarea unor servicii sociale esențiale pentru copii, adulți și vârstnici, persoane cu dizabilități, dar și familii aflate în dificultate. Beneficiarii vor avea acces la servicii de îngrijire, recuperare, consiliere și asistență de specialitate, adaptate nevoilor fiecărei categorii.

Prin această finanțare, Consiliul Județean urmărește consolidarea parteneriatului cu societatea civilă și dezvoltarea unor servicii sociale de calitate, care să contribuie la îmbunătățirea condițiilor de viață ale persoanelor vulnerabile din județul Satu Mare.

Lista completă a asociațiilor și proiectelor care beneficiază de finanțare este disponibilă pe site-ul Consiliului Județean Satu Mare.