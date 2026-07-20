



Un accident rutier s-a produs duminică, 19 iulie, în jurul orei 16:30, pe Drumul Național 19A, în localitatea Ardud, fiind cercetat de polițiștii din cadrul Poliției Orașului Ardud.

Potrivit primelor cercetări efectuate la fața locului, o femeie de 38 de ani, din municipiul Satu Mare, care conducea un ATV, nu ar fi păstrat distanța de siguranță față de o motocicletă care circula în fața sa. Motocicleta era condusă de un bărbat de 38 de ani, din Ardud, iar în urma impactului cele două vehicule au intrat în coliziune.

În urma accidentului, conducătoarea ATV-ului a suferit vătămări corporale și a fost transportată la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale. Totodată, acesteia i-au fost recoltate probe biologice în vederea stabilirii unei eventuale alcoolemii.

Conducătorul motocicletei a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care s-a produs accidentul rutier și pentru dispunerea măsurilor legale care se impun.