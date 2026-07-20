FOCUS CAMP – tabără de actorie și improvizație pentru tineri la Satu Mare

Locale 20.07.2026 15:42
FOCUS CAMP – tabără de actorie și improvizație pentru tineri la Satu Mare

Asociația Focus Drama lansează FOCUS CAMP, o tabără urbană intensivă de actorie și improvizație dedicată tinerilor cu vârste între 15 și 19 ani, care se va desfășura timp de 10 zile în incinta Teatrului de Nord Satu Mare.

Proiectul oferă unui grup de aproximativ 25–30 de tineri șansa de a explora lumea teatrului alături de profesioniști și are ca finalitate un spectacol colectiv care va avea premiera în luna octombrie, la Sala Studio a Teatrului de Nord.

Sub îndrumarea actorilor Andrei Gîjulete, Bianco Erdei și Romul Moruțan, participanții vor fi implicați într-un program intensiv de workshopuri de actorie, improvizație, storytelling, mișcare scenică, dicție și dezvoltare a expresivității. Prin exerciții interactive și metode specifice educației nonformale, aceștia vor învăța să comunice mai liber, să lucreze în echipă, să își gestioneze emoțiile și să își descopere potențialul creativ.

FOCUS CAMP se dorește a fi un laborator de creație în care fiecare participant devine parte din procesul artistic. Pornind de la poveștile, preocupările și ideile lor, tinerii vor construi împreună un spectacol de teatru original.

Prin acest proiect, Asociația Focus Drama își propune să transforme teatrul într-un instrument de dezvoltare personală și implicare comunitară.

Proiectul FOCUS CAMP este finanțat de Municipiul Satu Mare, prin Centrul Cultural G.M. Zamfirescu, în cadrul programului de finanțări nerambursabile pentru proiecte culturale.

Înscrierile se pot face accesând: https://forms.gle/ye9P3YVUzMvT7Z5Y6 



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