După ani de căutări fără rezultat, teste ADN și numeroase demersuri oficiale, Laura Romina Moldovan face un nou apel către comunitate. Ea speră că cineva din județul Satu Mare își va aminti de mama sa biologică sau de un membru al familiei acesteia. Chiar și cel mai mic indiciu i-ar putea schimba viața.

O poveste emoționantă despre identitate, speranță și dorința de a-și cunoaște rădăcinile face din nou înconjurul rețelelor de socializare. O tânără adoptată în străinătate cere ajutorul oamenilor pentru a-și găsi mama biologică sau orice rudă care i-ar putea oferi răspunsurile pe care le caută de o viață.

Potrivit informațiilor pe care le deține, există posibilitatea ca mama sa biologică să fi locuit, în urmă cu peste 30 de ani, în județul Satu Mare.

Ultimele informații o plasează în zona Ardud – Ghilvaci

Tânăra spune că mama sa biologică s-ar numi Laura Moldovan, existând posibilitatea ca numele complet să fie Laura Romina Moldovan.

Potrivit datelor pe care le-a reușit să le adune de-a lungul anilor:

s-a născut în anul 1977 ;

; este originară din Vinga , județul Arad;

, județul Arad; este posibil să fi părăsit localitatea în perioada adolescenței, înainte de luna septembrie 1995;

în prima parte sau la mijlocul anului 1995 s-ar fi aflat în Cluj și în Moftinu Mic ;

și în ; ultima locație cunoscută este zona Ardud – Ghilvaci, în perioada septembrie – decembrie 1995.

Din descrierea fizică rezultă că femeia avea aproximativ 1,50 metri înălțime, păr negru, creț sau ondulat și ochi căprui.

Ani de căutări fără răspuns

Tânăra mărturisește că nu a încetat niciodată să-și caute familia biologică.

În încercarea de a-și afla originile, aceasta a efectuat un test ADN, a apelat la autorități, și-a spus povestea în presă și a căutat informații prin intermediul comunității The Never Forgotten Romanian Children (TNFRC). De asemenea, a participat la o emisiune LiveTV pe TikTok, sperând că povestea sa va ajunge la persoanele potrivite.

Până în prezent, însă, niciunul dintre aceste demersuri nu a dus la identificarea mamei sale biologice sau a altor membri ai familiei.

Un apel către locuitorii din Satu Mare

În mesajul său, tânăra îi roagă pe toți cei care recunosc numele Laura Moldovan sau își amintesc de o persoană cu aceste date să ia legătura cu ea.

De asemenea, orice persoană din Vinga, Cluj, Moftinu Mic, Ardud, Ghilvaci sau din localitățile învecinate, care ar putea deține informații despre această femeie ori despre familia ei, este încurajată să transmită orice detaliu, oricât de neînsemnat ar părea.

O distribuire poate schimba un destin

La finalul mesajului, tânăra adresează un apel simplu, dar profund emoționant: distribuirea informațiilor.

Uneori, o singură postare ajunsă la persoana potrivită poate reuni o familie despărțită de zeci de ani. Pentru această tânără, fiecare distribuire înseamnă o nouă șansă de a afla cine este, de unde vine și, poate, de a-și îmbrățișa pentru prima dată mama biologică.

Cei care știu ceva pot lua legătura cu