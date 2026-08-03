În contextul temperaturilor extreme și al aglomerării Unității de Primire Urgențe, autoritățile le recomandă cetățenilor să se adreseze celor 11 centre de permanență din județul Satu Mare atunci când problemele medicale nu le pun viața în pericol.

Valul de caniculă care afectează județul Satu Mare aduce o presiune suplimentară asupra sistemului medical, în special asupra Unității de Primire Urgențe. Pentru ca pacienții aflați în situații critice să beneficieze cât mai rapid de îngrijirile necesare, autoritățile sanitare îi îndeamnă pe sătmăreni să utilizeze centrele de permanență pentru afecțiunile care nu reprezintă urgențe medicale.

În județul Satu Mare funcționează 11 centre de permanență, dintre care cinci în mediul urban și șase în mediul rural, pregătite să ofere consultații și asistență medicală în afara programului obișnuit al cabinetelor medicilor de familie.

11 centre de permanență la dispoziția sătmărenilor

În municipiul Satu Mare funcționează următoarele centre de permanență:

SCM Dr. Coica Dorel Costel , strada Lucian Blaga nr. 8;

, strada Lucian Blaga nr. 8; Dr. Bartha / SCM Dr. Bumbuluț – Dr. Bălaj , pe străzile Ioan Slavici nr. 8 și Begoniei nr. 1/42;

, pe străzile Ioan Slavici nr. 8 și Begoniei nr. 1/42; Korall, strada Ștefan cel Mare nr. 26.

De asemenea, centre de permanență funcționează și în:

Carei – Centrul de Permanență Humanitas;

– Centrul de Permanență Humanitas; Ardud – Centrul de Permanență Ardud.

În mediul rural, pacienții se pot adresa centrelor de permanență din:

Supuru de Jos ;

; Terebești ;

; Poiana Codrului ;

; Pomi ;

; Micula ;

; Valea Vinului.

Aceste unități sunt destinate acordării asistenței medicale pentru afecțiuni care necesită consult și tratament, dar care nu pun viața pacientului în pericol și nu impun prezentarea imediată la Unitatea de Primire Urgențe.

Un gest simplu care poate salva timp... și vieți

Reprezentanții sistemului medical atrag atenția că alegerea centrului de permanență în cazul problemelor medicale minore contribuie direct la reducerea aglomerației din UPU și permite echipelor medicale să intervină mai rapid în cazul pacienților aflați în stare gravă.

În contextul temperaturilor extreme, când numărul solicitărilor medicale este în creștere, utilizarea corectă a acestor servicii medicale devine cu atât mai importantă.

Autoritățile le recomandă cetățenilor să se informeze cu privire la centrul de permanență cel mai apropiat și să îl aleagă cu încredere ori de câte ori starea de sănătate nu reprezintă o urgență majoră. Astfel, fiecare pacient contribuie la funcționarea mai eficientă a sistemului medical și îi ajută pe cei aflați în situații critice să primească îngrijirea de care au nevoie în cel mai scurt timp posibil.