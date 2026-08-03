Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean Satu Mare a fost extrem de solicitată la sfârșitul săptămânii trecute. În doar trei zile, medicii și asistenții au acordat îngrijiri medicale pentru 590 de persoane, iar 155 dintre acestea au necesitat internare.

Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) din cadrul Spitalului Județean de Urgență Satu Mare a avut un sfârșit de săptămână intens, personalul medical fiind nevoit să intervină în sute de cazuri, de la urgențe majore până la afecțiuni care puteau fi tratate și în centrele de permanență sau în ambulatoriu.

Potrivit datelor centralizate pentru perioada 31 iulie 2026, ora 07:00 – 3 august 2026, ora 07:00, la UPU Satu Mare s-au prezentat 590 de persoane, ceea ce înseamnă o medie de aproape 200 de pacienți pe zi.

97 de pacienți în stare critică

Din totalul prezentărilor, 97 de pacienți au fost încadrați ca fiind în stare critică, necesitând intervenții medicale rapide și complexe.

Alți 385 de pacienți au fost încadrați la categoria urgențelor, primind îngrijirile medicale necesare în funcție de gravitatea afecțiunilor.

Statisticile arată însă că 104 persoane s-au prezentat la UPU cu afecțiuni care nu reprezentau urgențe medicale, situații care au contribuit la creșterea gradului de aglomerare al unității.

155 de persoane au fost internate

Dintre cei 590 de pacienți consultați, 155 au necesitat internare în secțiile Spitalului Județean de Urgență Satu Mare pentru investigații suplimentare, monitorizare și administrarea tratamentului de specialitate.

Acest număr evidențiază complexitatea cazurilor gestionate de echipele medicale și presiunea constantă asupra celei mai importante structuri de urgență din județ.

Apel către populație: folosiți centrele de permanență pentru cazurile non-urgente

Reprezentanții sistemului medical reamintesc că Unitatea de Primiri Urgențe este destinată în primul rând pacienților aflați în situații critice sau cu urgențe reale.

Pentru afecțiunile care nu pun viața în pericol, cetățenii sunt încurajați să se adreseze centrelor de permanență sau medicilor de familie, acolo unde pot beneficia de consultații și tratament fără a aglomera inutil serviciul de urgență.

Prin alegerea corectă a serviciului medical, pacienții cu urgențe majore pot primi mai rapid îngrijirea de care au nevoie, iar personalul medical își poate concentra resursele asupra cazurilor cu adevărat grave.

Cele 590 de prezentări înregistrate într-un singur weekend demonstrează încă o dată rolul esențial pe care îl are Unitatea de Primiri Urgențe din Satu Mare în gestionarea cazurilor medicale din întregul județ, dar și importanța utilizării responsabile a serviciilor de urgență.

