



Parohia Ortodoxă „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din Odoreu organizează, în perioada 3–7 august 2026, cea de-a XV-a ediție a Școlii de Vară, desfășurată sub genericul „Lăudați pe Domnul în toată vremea”. Evenimentul va avea loc zilnic, între orele 9:00 și 13:00, în curtea bisericii.

Programul este destinat copiilor și tinerilor de toate vârstele și cuprinde ore de cateheză, ateliere de lucru cu diferite tehnici, jocuri de mișcare și socializare, precum și invitați surpriză.

Organizatorii îi invită pe toți cei interesați să participe la activități menite să îmbine educația religioasă cu jocul, creativitatea și spiritul de comunitate.

Sub mesajul „Vino să descoperi credința, să înveți lucruri noi, să te bucuri, să-ți faci prieteni și să trăiești o vară de neuitat în comuniune!”, ediția din acest an își propune să ofere participanților câteva zile pline de bucurie, învățare și apropiere de valorile creștine.