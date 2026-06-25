Când politica „galbenilor” devine sinonimă cu scandalul

În ultima perioadă, scena publică din Satu Mare pare să fie dominată tot mai mult de dispute, atacuri și controverse, în locul dezbaterilor constructive despre proiectele de care comunitatea are cu adevărat nevoie, cel mai la îndemână exemplu sunt ședințele din Consiliul Județean.

Tot mai des, diferite controverse sunt amplificate în spațiul public, iar instituțiile, proiectele și chiar persoanele implicate în viața administrativă devin subiecte ale unor dispute care riscă să deturneze atenția de la problemele reale ale județului.

Indiferent de orientarea politică, este firesc ca într-o democrație să existe opinii diferite și competiție între idei. Totuși, atunci când tensiunile sunt alimentate exclusiv pentru câștig de imagine, comunitatea are mai mult de pierdut decât de câștigat. Trăim în epoca digitalizării, dar se pare că la masa scandalului din CJ fițuicile sunt în prim-plan.



