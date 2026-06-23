Evaluarea Națională și „pepsiglasul” digital sau …. Când sistemul s-a blocat, profesorii au rămas în sală Bursa zvonurilor •

Prima probă a Evaluării Naționale a trecut cu emoții nu doar pentru absolvenții de clasa a VIII-a, ci și pentru profesorii care au avut de gestionat, după examen, o adevărată cursă contra cronometru cu tehnologia.

După ce elevii au predat lucrările la Limba și literatura română, problemele au apărut la încărcarea acestora în platforma digitală. Sistemul informatic a mers greu, iar în unele centre din țară elevii au fost nevoiți să mai rămână în săli până când lucrările au fost scanate și încărcate.

La Satu Mare, mai mulți profesori implicați în organizarea examenului au petrecut ore bune în unitățile de învățământ încercând să rezolve blocajele tehnice. Nu subiectele au fost problema, ci drumul complicat al lucrării de pe hârtie până în lumea digitală.

După ani în care ni s-a spus că educația intră într-o nouă eră tehnologică, iată că uneori tehnologia are nevoie ea însăși de… meditații.

Poate că platforma s-a emoționat puțin la gândul schimbărilor din educație și la revenirea în prim-plan a unor nume importante pentru minister. Cine știe, poate și serverele au tresărit când au auzit de doamna devenită celebră cu expresia „pepsiglas”, propusă pentru fotoliul de ministru al Educației.

Dincolo de glume, problema este una serioasă. Profesorii din centrele de examen au fost ținuți peste program, unii chiar până la ore târzii, pentru o procedură care ar fi trebuit să simplifice munca, nu să o transforme într-un test de răbdare.

Digitalizarea este necesară, iar evaluarea informatizată poate fi un pas înainte. Dar pentru ca sistemul să funcționeze, trebuie ca și sistemul informatic să fie pregătit, nu doar profesorii și elevii.

Până atunci, elevilor care miercuri intră în sala de examen pentru proba la Matematică le dorim mult succes, inspirație și cât mai puține emoții.

Iar dascălilor din centrele de examinare din județul Satu Mare le dorim ca singurele erori pe care să le mai vadă să fie cele din ciornele elevilor, nu în platformele ministerului.





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