Pompierii militari din cadrul Detașamentului de Pompieri Satu Mare intervin, în aceste momente, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un lan de grâu, situat între două centre comerciale de pe strada Careiului, în municipiul Satu Mare.



La fața locului acționează două autospeciale de stingere cu apă și spumă, încadrate de 9 cadre militare, iar pentru sprijinirea intervenției a fost mobilizată și o autospecială cu o capacitate de 10.000 de litri de apă.

Echipajele depun eforturi pentru localizarea și lichidarea incendiului, astfel încât flăcările să nu se extindă și să pună în pericol zonele din apropiere.

Misiunea pompierilor este în desfășurare, iar autoritățile monitorizează permanent evoluția situației.