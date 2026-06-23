Acțiuni ample ale polițiștilor sătmăreni: peste 210 sancțiuni contravenționale aplicate într-o singură zi Locale •

Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare au desfășurat, la data de 22 iunie, o serie de acțiuni pentru menținerea ordinii și siguranței publice, precum și pentru creșterea gradului de disciplină în trafic, în urma cărora au fost aplicate peste 210 sancțiuni contravenționale.

În cadrul misiunilor dedicate prevenirii faptelor antisociale și asigurării unui climat de siguranță în comunitate, oamenii legii au aplicat peste 50 de sancțiuni contravenționale, valoarea totală a amenzilor depășind 47.000 de lei. Aceste activități au vizat descurajarea comportamentelor care pot afecta ordinea publică și creșterea gradului de respectare a normelor legale.

În paralel, polițiștii rutieri și echipajele implicate în supravegherea traficului au desfășurat controale pe principalele artere din județ, urmărind prevenirea accidentelor și depistarea conducătorilor auto care încalcă legislația rutieră. În urma verificărilor, au fost aplicate peste 160 de sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 40.000 de lei.

Acțiunile au avut ca scop fluidizarea traficului, combaterea principalelor cauze generatoare de accidente și responsabilizarea participanților la trafic, în contextul intensificării deplasărilor din această perioadă. Totodată, polițiștii au monitorizat respectarea regulilor de circulație și au intervenit pentru prevenirea comportamentelor care pot pune în pericol siguranța celorlalți participanți la trafic.

Inspectoratul de Poliție Județean Satu Mare anunță că astfel de activități vor continua și în perioada următoare, recomandând cetățenilor să respecte prevederile legale și să adopte un comportament responsabil, atât în spațiul public, cât și pe drumurile din județ, pentru a contribui la menținerea unui climat de siguranță pentru întreaga comunitate.

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