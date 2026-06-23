



Liceul sătmărean intră în programul național de pilotare a noilor planuri-cadru. O șansă pentru elevii care aleg liceul din toamnă

Colegiul Național „Doamna Stanca” din Satu Mare intră în elita liceelor din România care vor testa un nou model de educație liceală. Ministerul Educației a inclus instituția sătmăreană în programul național de pilotare a unor planuri-cadru alternative, alături de alte 42 de licee din țară.

Este o veste importantă pentru elevii care susțin acum Evaluarea Națională și care, din toamnă, vor începe clasa a IX-a. Cei care vor alege Colegiul Național „Doamna Stanca” vor avea șansa de a face parte dintr-un experiment educațional care pune accent pe flexibilitate, competențe moderne și un parcurs mai apropiat de nevoile fiecărui elev.

Noul model permite liceelor să își organizeze mai liber oferta educațională, să adapteze numărul de ore și să dezvolte discipline opționale în domenii precum inteligență artificială, comunicare digitală, antreprenoriat, robotică, bioetică sau dezvoltare personală.

Practic, elevii nu vor mai avea doar un traseu impus de sus, ci vor putea beneficia de o ofertă construită mai aproape de profilul liceului, de interesele lor și de cerințele societății actuale.

Alegerea Colegiului Național „Doamna Stanca” nu este întâmplătoare. Liceul sătmărean are o tradiție puternică, iar numele său este legat și de una dintre figurile importante ale educației românești recente.

Fostul ministru al Educației, Daniel David, este originar din Satu Mare și absolvent al Colegiului Național „Doamna Stanca”. Un parcurs care arată că școala sătmăreană poate forma oameni capabili să ajungă în poziții importante în societate.

„Nu mai spunem noi ce ore și câte ore trebuie să aibă fiecare disciplină. Există un buget general de ore, iar liceele își pot construi propriile modele pornind de la profilul absolventului”, explica Daniel David despre filosofia noilor planuri-cadru.

Programul de pilotare urmărește tocmai această schimbare: o școală mai flexibilă, mai conectată la lumea reală și mai apropiată de elev.

Pentru Satu Mare, includerea Colegiului Național „Doamna Stanca” pe această listă reprezintă o recunoaștere a calității educației locale și o oportunitate pentru generația care intră acum la liceu.

Elevii care termină clasa a VIII-a nu aleg doar o instituție de învățământ. Aleg un model de pregătire care îi poate apropia mai mult de facultate, de piața muncii și de provocările viitorului.

Ce înseamnă acest program -pilot?

Includerea Colegiului Național „Doamna Stanca” în acest program a fost făcută prin ordinul Ministerului Educației privind pilotarea planurilor-cadru alternative, aprobate pentru anul școlar 2026–2027. La nivel național, 43 de licee, de stat, particulare și confesionale , vor testa aceste modele noi de organizare a educației liceale.

Potrivit Ministerului Educației, scopul programului este creșterea flexibilității curriculare și apropierea școlii de nevoile comunității și ale elevilor. Noile planuri permit liceelor să își construiască mai mult oferta educațională, prin discipline opționale și module adaptate tendințelor actuale.

Printre domeniile care pot fi dezvoltate în cadrul acestor programe se află comunicarea în era digitală, antreprenoriatul, inteligența artificială, robotica, imprimarea 3D, bioetica sau proiectele de orientare profesională.

Pentru elevii care susțin acum Evaluarea Națională și își aleg liceul pentru toamna acestui an, această schimbare poate reprezenta un avantaj important. Ei vor fi prima generație care va intra în liceu într-un sistem în care accentul se mută tot mai mult de la memorarea informației spre competențe, creativitate și pregătirea pentru lumea în care vor lucra.

Colegiul Național „Doamna Stanca” devine astfel nu doar un liceu cu tradiție, ci și un laborator educațional în care se testează viitorul școlii românești.

Florin C.Mureșan