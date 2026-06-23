



Reprezentanții Electrica au precizat pentru Gazeta de Nord-Vest că, la nivelul rețelei de distribuție din zonă, nu au fost semnalate consumuri neobișnuite sau creșteri care să ridice suspiciuni privind funcționarea unei astfel de activități.

Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală din cadrul ANAF au descoperit, în municipiul Satu Mare, o instalație de mari dimensiuni destinată minării de criptomonede, care ar fi funcționat în afara evidențelor fiscale și contabile. În urma verificărilor, autoritățile au ridicat sute de echipamente specializate și au demarat investigații pentru stabilirea eventualelor obligații fiscale neachitate.

Potrivit informațiilor comunicate de ANAF, controlul a fost inițiat în urma unor analize de risc și a unor verificări operative, inspectorii identificând indicii privind desfășurarea unei activități economice care nu figura în documentele fiscale declarate. Locația verificată ar fi funcționat într-o clădire dezafectată, unde erau instalate sisteme performante utilizate pentru generarea de active digitale.

În cadrul acțiunii, inspectorii antifraudă au confiscat 407 echipamente de minare, valoarea estimată a acestora depășind 2 milioane de lei. Potrivit autorităților, infrastructura era concepută pentru funcționare permanentă și era dotată cu instalații electrice și sisteme de răcire specifice unor operațiuni de amploare.

Unul dintre elementele analizate de anchetatori îl reprezintă consumul de energie electrică înregistrat în perioada august 2025 – aprilie 2026, estimat la aproximativ 7 milioane de lei, valoare care, potrivit ANAF, este incompatibilă cu lipsa unor activități economice declarate oficial.

Totuși, într-un punct de vedere transmis Gazetei de Nord-Vest, reprezentanții Electrica au precizat că la nivelul rețelei de distribuție din zonă nu au fost înregistrate consumuri neobișnuite sau creșteri semnificative ale cererii de energie care să indice existența unei astfel de activități, aspect care oferă o perspectivă suplimentară asupra cazului și urmează să fie clarificat în cadrul verificărilor.

ANAF continuă investigațiile pentru stabilirea veniturilor care ar fi fost obținute și nedeclarate, precum și pentru calcularea eventualului prejudiciu adus bugetului de stat. În funcție de rezultatele controlului, instituția poate dispune măsuri administrative, fiscale sau, dacă vor fi identificate elemente de natură penală, sesizarea organelor competente.

Reprezentanții autorității fiscale reamintesc că activitățile desfășurate în domeniul activelor digitale sunt supuse obligațiilor legale privind declararea veniturilor și plata taxelor, la fel ca orice altă activitate economică desfășurată pe teritoriul României.