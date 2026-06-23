O nouă grupă HiDigital și-a început activitatea la Biblioteca Județeană Satu Mare

Biblioteca Județeană Satu Mare a dat startul unei noi grupe din cadrul programului HiDigital, inițiativă dedicată dezvoltării competențelor digitale și familiarizării participanților cu instrumentele și tehnologiile esențiale ale prezentului.

Noua serie de cursanți pornește într-o experiență educațională menită să transforme curiozitatea în cunoștințe practice, prin activități interactive, provocări și exerciții adaptate nevoilor actuale ale societății digitale. Programul urmărește să ofere participanților abilități utile pentru utilizarea tehnologiei în viața de zi cu zi și pentru dezvoltarea personală și profesională.

Reprezentanții Bibliotecii Județene Satu Mare le-au transmis cursanților un mesaj de încurajare, urându-le mult succes, inspirație și încredere în propriile forțe pe parcursul acestui proces de învățare.

Persoanele interesate să participe la viitoarele grupe HiDigital se pot înscrie la numărul de telefon 0261 711 199 sau direct la sediul Bibliotecii Județene Satu Mare.