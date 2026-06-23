Biblioteca Județeană Satu Mare lansează „Csevegő”, un curs gratuit de limba română pentru copii

Locale 23.06.2026 15:37
Biblioteca Județeană Satu Mare lansează „Csevegő”, un curs gratuit de limba română pentru copii


Biblioteca Județeană Satu Mare vine în sprijinul copiilor care doresc să își dezvolte abilitățile de comunicare în limba română prin lansarea programului „Csevegő”, un curs de conversație destinat celor cu vârste cuprinse între 6 și 11 ani.

Activitățile sunt concepute pentru nivelurile A1–A2 și se adresează atât copiilor care fac primii pași în învățarea limbii române, cât și celor care își doresc să capete mai multă încredere în utilizarea acesteia în situațiile de zi cu zi. Prin jocuri, exerciții interactive și discuții adaptate vârstei participanților, programul urmărește dezvoltarea comunicării într-un mod atractiv și accesibil.

Cursurile vor avea loc în fiecare zi de marți, începând cu 30 iunie, în două serii, de la orele 10:00 și 14:00, la sediul Bibliotecii Județene Satu Mare. Activitățile vor fi coordonate de Toma Brigitta, bibliotecară în cadrul instituției.

Participarea este gratuită, fiind necesară doar deținerea unui permis de bibliotecă, care poate fi obținut fără costuri în Sala de Lectură a instituției. Înscrierile se realizează de luni până vineri, între orele 08:00 și 16:00, la numărul de telefon 0261 711 199.

Prin această inițiativă, Biblioteca Județeană Satu Mare își propune să ofere copiilor un mediu prietenos și interactiv în care să își îmbunătățească cunoștințele de limba română și să își dezvolte încrederea în comunicare.

Distribuie:
Primește ziarul gratuit pe email!

Abonează-te și citești ziarul Gazeta Nord-Vest zilnic, gratuit.

Abonează-te

Articole Similare

Ultimele Articole

Cele mai citite
Din aceeași categorie
Ultimele știri
UVVG
WA Banner
Senera Minerals
Cetina - Senera
Chiosc
Proiect Invest
Complex Philadelphia
NV Business Center
Banner Aprilie
Karcher
Download GIF
Muzeul SM
House of Charles
Daniels
Alibaba Food
BUD
KHS Design
Dersidan
NV Business
Jooble
locuri de munca olanda