



Biblioteca Județeană Satu Mare vine în sprijinul copiilor care doresc să își dezvolte abilitățile de comunicare în limba română prin lansarea programului „Csevegő”, un curs de conversație destinat celor cu vârste cuprinse între 6 și 11 ani.

Activitățile sunt concepute pentru nivelurile A1–A2 și se adresează atât copiilor care fac primii pași în învățarea limbii române, cât și celor care își doresc să capete mai multă încredere în utilizarea acesteia în situațiile de zi cu zi. Prin jocuri, exerciții interactive și discuții adaptate vârstei participanților, programul urmărește dezvoltarea comunicării într-un mod atractiv și accesibil.

Cursurile vor avea loc în fiecare zi de marți, începând cu 30 iunie, în două serii, de la orele 10:00 și 14:00, la sediul Bibliotecii Județene Satu Mare. Activitățile vor fi coordonate de Toma Brigitta, bibliotecară în cadrul instituției.

Participarea este gratuită, fiind necesară doar deținerea unui permis de bibliotecă, care poate fi obținut fără costuri în Sala de Lectură a instituției. Înscrierile se realizează de luni până vineri, între orele 08:00 și 16:00, la numărul de telefon 0261 711 199.

Prin această inițiativă, Biblioteca Județeană Satu Mare își propune să ofere copiilor un mediu prietenos și interactiv în care să își îmbunătățească cunoștințele de limba română și să își dezvolte încrederea în comunicare.