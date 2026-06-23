



Primăria Comunei Crucișor a transmis un anunț important pentru cetățeni, informând că miercuri, 24 iunie 2026, în cadrul Poligonului de tragere SAI, se vor desfășura activități de instruire și trageri cu armamentul.

Autoritățile fac apel la populație să evite desfășurarea oricăror activități în raza poligonului pe durata exercițiilor, pentru a preveni producerea unor incidente și pentru a asigura desfășurarea în condiții de siguranță a antrenamentelor.

Reprezentanții Primăriei Comunei Crucișor le mulțumesc cetățenilor pentru înțelegere și îi îndeamnă să respecte recomandările transmise pentru evitarea oricărui risc.