



Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, sărbătorește marți, 23 iunie, împlinirea vârstei de 65 de ani, marcând un moment important în viața și activitatea sa pastorală, misionară și administrativă.



Cu această ocazie, la Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare va fi oficiată Sfânta Liturghie, începând cu ora 9:00, de către Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, împreună cu Preasfințitul Părinte Iustin și Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, înconjurați de un sobor de preoți și diaconi.

Născut la 23 iunie 1961 în comuna Rozavlea, județul Maramureș, Preasfințitul Părinte Iustin a intrat încă din adolescență în obștea Mănăstirii Rohia, urmând apoi studiile Seminarului Teologic din Cluj-Napoca și ale Institutului Teologic Universitar din Sibiu. A fost hirotonit preot în anul 1983 și tuns în monahism în 1985, primind numele de Iustin.

De-a lungul slujirii sale a ocupat funcția de stareț al Mănăstirii „Sfânta Ana” Rohia, iar în 1994 a fost hirotonit arhiereu-vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului. În anul 2016, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române l-a ales Episcop al Maramureșului și Sătmarului, fiind întronizat la Baia Mare în data de 27 decembrie.

Doctor în Teologie și autor al numeroase studii și lucrări de specialitate, Preasfințitul Părinte Iustin s-a remarcat prin activitatea pastorală, culturală, social-filantropică și administrativă, unul dintre proiectele sale reprezentative fiind coordonarea și dezvoltarea Catedralei Episcopale „Sfânta Treime” din Baia Mare.

Aniversarea celor 65 de ani reprezintă un prilej de rugăciune și recunoștință pentru întreaga comunitate eparhială, credincioșii fiind invitați să participe la manifestările religioase dedicate acestui moment de sărbătoare și să îi transmită ierarhului urări de sănătate, putere și binecuvântare în continuarea slujirii sale.