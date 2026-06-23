Primăria Satu Mare activează puncte de prim ajutor pe durata caniculei și face apel la respectarea măsurilor de protecție

Locale 23.06.2026 10:23
Primăria Satu Mare activează puncte de prim ajutor pe durata caniculei și face apel la respectarea măsurilor de protecție


În contextul avertizărilor meteorologice privind temperaturile extreme și disconfortul termic accentuat, Primăria Municipiului Satu Mare anunță punerea la dispoziția cetățenilor a mai multor puncte medicale de prim ajutor și de adăpostire, dotate cu aer condiționat și apă potabilă gratuită.

Aceste spații vor funcționa în intervalul orar 10:00 – 16:00 pe durata instituirii codurilor portocaliu și roșu de caniculă și sunt amenajate atât la sediul Direcției de Asistență Socială, cât și în centrele aflate în subordinea acesteia. De asemenea, sătmărenii se pot răcori în clădirea Primăriei și în instituțiile subordonate, unde sunt disponibile dozatoare cu apă și sisteme de climatizare.

Autoritățile reamintesc că, pe raza municipiului, sunt funcționale mai multe cișmele amplasate în zone intens circulate, precum Piața Libertății, Parcul UFO, Grădina Romei, Parcul Cubic, zona Spitalului Județean și alte puncte importante din oraș.

Totodată, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Someș și Direcția de Sănătate Publică recomandă evitarea expunerii la soare în intervalul 11:00–18:00, hidratarea corespunzătoare, purtarea hainelor lejere și a pălăriilor de protecție, precum și evitarea consumului de alcool și a efortului fizic intens în orele de vârf. O atenție deosebită trebuie acordată copiilor, persoanelor vârstnice și celor cu afecțiuni cronice, categoriile cele mai vulnerabile în perioadele de caniculă.

Municipalitatea îi îndeamnă pe cetățeni să respecte recomandările specialiștilor și să utilizeze punctele de sprijin puse la dispoziție ori de câte ori este necesar, pentru prevenirea efectelor negative ale temperaturilor ridicate asupra sănătății.

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