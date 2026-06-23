



Parcul de Specializare Inteligentă Tășnad începe să prindă contur prin atragerea a șase investitori care își propun să dezvolte afaceri moderne, să creeze noi locuri de muncă și să contribuie la creșterea economică a orașului și a întregii regiuni.

Printre domeniile de activitate ale companiilor care vor investi în parc se numără panificația, tehnologiile bazate pe drone, producția de geamuri termopan, stațiile de betoane, prelucrarea lemnului și producția de cabluri electrice. Aceste investiții acoperă atât sectoare tradiționale, cât și domenii inovatoare, cu potențial ridicat de dezvoltare.

Potrivit reprezentanților proiectului, viitorul parc industrial este conceput pentru a deveni un centru regional al inovației și al antreprenoriatului, oferind condiții favorabile pentru dezvoltarea mediului de afaceri și atragerea de noi investiții.

Prin diversitatea activităților economice care urmează să fie desfășurate aici, Parcul de Specializare Inteligentă Tășnad are potențialul de a stimula economia locală, de a genera locuri de muncă și de a consolida poziția orașului ca pol regional de dezvoltare.

Autoritățile și partenerii implicați în proiect consideră că aceste investiții reprezintă un pas important spre un viitor bazat pe tehnologie, competitivitate și colaborare între mediul public și cel privat, transformând Tășnadul într-un punct de atracție pentru noi oportunități economice.