Șase companii vor investi în Parcul de Specializare Inteligentă Tășnad și vor contribui la dezvoltarea economică a zonei

Locale 23.06.2026 11:35
Șase companii vor investi în Parcul de Specializare Inteligentă Tășnad și vor contribui la dezvoltarea economică a zonei


Parcul de Specializare Inteligentă Tășnad începe să prindă contur prin atragerea a șase investitori care își propun să dezvolte afaceri moderne, să creeze noi locuri de muncă și să contribuie la creșterea economică a orașului și a întregii regiuni.

Printre domeniile de activitate ale companiilor care vor investi în parc se numără panificațiatehnologiile bazate pe droneproducția de geamuri termopanstațiile de betoaneprelucrarea lemnului și producția de cabluri electrice. Aceste investiții acoperă atât sectoare tradiționale, cât și domenii inovatoare, cu potențial ridicat de dezvoltare.

Potrivit reprezentanților proiectului, viitorul parc industrial este conceput pentru a deveni un centru regional al inovației și al antreprenoriatului, oferind condiții favorabile pentru dezvoltarea mediului de afaceri și atragerea de noi investiții.

Prin diversitatea activităților economice care urmează să fie desfășurate aici, Parcul de Specializare Inteligentă Tășnad are potențialul de a stimula economia locală, de a genera locuri de muncă și de a consolida poziția orașului ca pol regional de dezvoltare.

Autoritățile și partenerii implicați în proiect consideră că aceste investiții reprezintă un pas important spre un viitor bazat pe tehnologie, competitivitate și colaborare între mediul public și cel privat, transformând Tășnadul într-un punct de atracție pentru noi oportunități economice.

Distribuie:
Primește ziarul gratuit pe email!

Abonează-te și citești ziarul Gazeta Nord-Vest zilnic, gratuit.

Abonează-te

Articole Similare

Ultimele Articole

Cele mai citite
Din aceeași categorie
Ultimele știri
UVVG
WA Banner
Senera Minerals
Cetina - Senera
Chiosc
Proiect Invest
Complex Philadelphia
NV Business Center
Banner Aprilie
Karcher
Download GIF
Muzeul SM
House of Charles
Daniels
Alibaba Food
BUD
KHS Design
Dersidan
NV Business
Jooble
locuri de munca olanda