Tânăr de 20 de ani, prins la volan fără permis în Gherța Mică

Locale 23.06.2026 13:52
Tânăr de 20 de ani, prins la volan fără permis în Gherța Mică


Un tânăr în vârstă de 20 de ani, din localitatea Turț, este cercetat de polițiști după ce a fost depistat conducând un autoturism fără a deține permis de conducere.

Potrivit informațiilor transmise de oamenii legii, incidentul a avut loc în noaptea de 23 iunie, în jurul orei 01:40, pe Drumul Județean 109L, în localitatea Gherța Mică. Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Gherța Mică au oprit autoturismul pentru control, iar în urma verificărilor au constatat că șoferul nu posedă permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

În cauză, polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

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