Liderul PSD Satu Mare susține că lupta pentru putere din interiorul PNL a intrat într-o nouă fază și sugerează că unele mutări politice sunt deja pregătite în funcție de rezultatul confruntărilor de la București

Deputatul PSD de Satu Mare și președintele organizației județene, Mircea Govor, a susținut vineri, la sediul partidului, o conferință de presă în care a vorbit atât despre negocierile pentru formarea noului Guvern, cât și despre tensiunile care macină organizația județeană a PNL.

Govor a declarat că social-democrații sunt implicați activ în negocierile de la București și că PSD va lua o decizie finală în cadrul Consiliului Politic Național programat pentru duminică.

PSD așteaptă votul pentru noul Guvern

„Am fost la București, ne luptăm și sper să votăm în final un Guvern care să aibă majoritate politică în Parlament. Duminică vom avea Consiliul Politic Național și vom hotărî. Sper ca luni sau marți să se voteze noul Guvern”, a declarat liderul PSD Satu Mare.

În opinia sa, actuala perioadă este una decisivă pentru stabilitatea politică a țării, iar negocierile dintre partidele parlamentare se află în etapa finală.

Atac frontal la PNL: „Sunt mari frământări”

După subiectul guvernării, Mircea Govor și-a îndreptat atenția spre adversarii politici din PNL, despre care spune că traversează o perioadă de conflicte interne.

„După cum ați văzut, în PNL sunt mari frământări. Sunt unii pro și alții contra lui Veștea. Se tem că își vor pierde privilegiile”, a afirmat deputatul PSD.

Liderul social-democrat a comentat și deplasarea unei delegații sătmărene la București, unde s-ar fi discutat despre viitoarea conducere liberală.

„Nu sunt pe aceeași lungime de undă”

Govor a ridicat semne de întrebare asupra prezenței în aceeași delegație a unor lideri locali despre care spune că au susținut tabere diferite.

„Dacă deputatul PNL de Satu Mare a votat pentru domnul Bolojan și actualul subprefect a votat tot cu Bolojan, cum de s-au dus la București cu primarul de la Pișcolt, Cosmin Varga, când ei nu sunt pe aceeași lungime de undă?”, a întrebat retoric liderul PSD.

Potrivit acestuia, în spatele deplasării s-ar ascunde calcule politice și negocieri pentru păstrarea unor poziții-cheie în administrație.

Scenariul lansat de Mircea Govor: „Așa e la PNL Satu Mare”

Deputatul PSD a mers mai departe și a prezentat propria interpretare asupra jocurilor de culise din interiorul liberalilor.

„Cred că se pune la cale în felul următor. Dacă iese Veștea câștigător, Beșeni va rămâne la Prefectură și va spune că a fost acolo cu domnul Varga. Iar dacă va fi ceva problemă cu domnul Cozma, va avea deja un înlocuitor, chiar pe finul acestuia. Că așa e la PNL Satu Mare”, a declarat Mircea Govor.

Liderul social-democrat consideră că săptămâna viitoare va aduce clarificări importante în interiorul organizației liberale și susține că evoluțiile politice din următoarele zile îi vor confirma intuițiile.

„Săptămâna viitoare se vor finaliza lucrurile. Din intuițiile mele, așa se va întâmpla”, a concluzionat președintele PSD Satu Mare.