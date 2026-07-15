Un șofer din județul Satu Mare este prima persoană care cade sub incidența noilor prevederi privind suspendarea dreptului de a conduce pentru neplata amenzilor de circulație

Primele efecte ale noii legislații care înăsprește sancțiunile pentru șoferii care nu își achită amenzile de circulație au apărut deja în județul Satu Mare. Un bărbat din Păulești a devenit prima persoană depistată de polițiști conducând un autoturism după ce și-a pierdut dreptul de a conduce, ca urmare a aplicării noilor prevederi legale.

Oprit în trafic pe strada Alecu Russo

Incidentul s-a petrecut în dimineața zilei de 14 iulie, în jurul orei 07.00. Polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Satu Mare desfășurau activități de supraveghere și control al traficului pe strada Alecu Russo, când au oprit pentru verificări un autoturism condus de un bărbat în vârstă de 46 de ani, din localitatea Păulești.

În urma verificărilor efectuate în bazele de date, oamenii legii au constatat că acesta figura cu dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice anulat.

Dosar penal pentru conducere fără permis

În aceste condiții, șoferul s-a ales cu dosar penal, polițiștii continuând cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul fără permis de conducere.

Cazul reprezintă primul exemplu din județul Satu Mare al aplicării noilor măsuri care vizează șoferii ce nu își achită amenzile de circulație, legislație menită să crească gradul de responsabilitate în trafic și să reducă numărul celor care ignoră sancțiunile primite.