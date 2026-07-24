







Prefectul Altfatter Tamás a convocat astăzi, 24.07.2026, ședința Centrului Local de Combatere a Bolilor (CLCB), în cadrul căreia au fost adoptate două decizii. Primul document adoptat este Decizia nr. 16/24.07.2026 privind un focar de PPA în satul Cehăluț prin care CLCB a aprobat Planul de măsuri pentru focarele de Pestă Porcină Africană din exploatația gospodărească din localitatea Cehăluț, comuna Cehal, precum și pentru un focar conex din localitatea Sărmășag, județul Sălaj, care atrage în zona de supraveghere localitățile Giorocuta și Corund din județul Satu Mare.





După prezentarea situației de către specialiștii din cadrul Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și a modalității de transmitere a bolii, s-a stabilit zona de protecție cu o rază de 3 km, incluzând localitatea Cehăluț, și zona de supraveghere cu o rază de 10 km, incluzând localitățile: Cehal, Orbău, Becheni, Chisău, Săuca, Silvaș, Cean, Tășnad, Blaja, Chegea, Sărăuad, Ratiu, Valea Morii și din județul Bihor: Pădureni, Păgaia, Viișoara, Geghea, Rugea, Boianu Mare, Huta. Pentru focarul din Sărmășag, în zona de supraveghere intră localitățile Giorocuta și Corund din județul Satu Mare.





Cadavrele animalelor afectate vor fi neutralizate prin ecarisare alternativă – îngropare pe raza UAT Tășnad, datorită neidentificării până în prezent a unui amplasament corespunzător pe raza UAT Cehal, în baza Acordului de parteneriat nr. 865/23.07.2026 între cele două unități administrativ-teritoriale. Orice îmbolnăvire sau mortalitate la suine trebuie anunțată de urgență la DSVSA Satu Mare. Crescătorii de porci din zonele de restricție sunt rugați să respecte cu strictețe măsurile de biosecuritate impuse și să se abțină de la orice mișcare a animalelor, furajelor sau produselor de origine animală fără acordul autorității veterinare.





Tot astăzi a fost adoptată și Decizia nr. 17/24.06.2026 care vizează completarea listei amplasamentelor ce pot fi utilizate pentru neutralizarea cadavrelor animalelor afectate de boli din lista A, prin ecarisare alternativă (incinerare și/sau îngropare), în completare la Decizia CLCB nr. 22 din 10.06.2025. Lista actualizată cuprinde în prezent 41 de locații autorizate la nivelul județului Satu Mare.





„Pesta porcină africană continuă să reprezinte o amenințare reală pentru gospodăriile și fermele din județ, iar capacitatea noastră de a interveni rapid depinde în mod direct de pregătirea pe care o avem la nivel local. Gestionarea corectă a cadavrelor animalelor afectate este una dintre cele mai importante verigi din lanțul de combatere a bolii. Până în prezent, am identificat și autorizat în județ 41 de locații pentru ecarisarea alternativă prin îngropare. Este un progres real, dar insuficient. Fac un apel ferm — și, trebuie să spun, un ultim apel — la primarii care nu au identificat încă amplasamente pe raza unităților lor administrativ-teritoriale să facă acest lucru de urgență, să parcurgă procedurile necesare și să le autorizeze conform cerințelor legale. Nu este vorba de o formalitate birocratică — este vorba de a fi pregătiți să acționăm imediat atunci când apare un focar, fără a pierde timp prețios căutând soluții de urgență sau apelând la acorduri de parteneriat cu alte comune.





Atrag atenția că obligația identificării și punerii la dispoziție a terenurilor pentru ecarisarea alternativă prin îngropare revine în mod explicit primăriilor, conform art. 30 lit. b) din Legea nr. 122/2023 privind exploatațiile de creștere a porcinelor și combaterea pestei porcine africane în România. Primarii care nu își îndeplinesc această obligație legală se expun răspunderii contravenționale în temeiul art. 32-33 din aceeași lege, iar Instituția Prefectului va sesiza autoritățile competente în cazul celor care nu vor da curs acestui apel. Sperăm să nu fie necesar — dar suntem pregătiți să acționăm și în această direcție. Instituția Prefectului și DSVSA Satu Mare rămân la dispoziția autorităților locale pentru orice sprijin și îndrumare în parcurgerea acestor proceduri." – prefect Altfatter Tamás.