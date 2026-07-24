







Prefectul județului Satu Mare, Altfatter Tamás, a prezidat astăzi, 24 iulie 2026, ședința Colegiului Prefectural, în cadrul căreia au fost prezentate două informări: activitatea Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială (AJPIS) Satu Mare pe primele șase luni ale anului 2026 și rezultatele examenelor naționale — Evaluarea Națională și Bacalaureatul, sesiunea iunie-iulie 2026.





Directorul executiv al AJPIS Satu Mare, Ildiko Tivadar, a prezentat bilanțul semestrial al activității instituției. La 30 iunie 2026, numărul mediu de beneficiari ai asistenței sociale a fost de 112.212, în creștere față de 100.914 în perioada similară din 2025, iar sumele plătite au totalizat aproximativ 278 de milioane de lei (față de 276,7 milioane de lei în 2025).





Printre principalele categorii de beneficii: alocația de stat pentru copii (peste 55.000 de beneficiari, plăți de peste 113 milioane de lei), venitul minim de incluziune (peste 5.400 de familii, aproximativ 26,4 milioane de lei) și drepturile persoanelor cu handicap (peste 19.000 de beneficiari, peste 70 milioane de lei). A fost introdus și un nou mecanism de sprijin pentru consumatorul casnic de energie electrică, prin tichete de energie, cu peste 14.000 de beneficiari.

În domeniul inspecției sociale, au fost derulate campanii tematice de control privind calitatea serviciilor sociale rezidențiale pentru persoane adulte cu dizabilități, accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilități la sediile instituțiilor, precum și respectarea drepturilor copiilor aflați în sistemul de protecție specială. Au fost soluționate 5 petiții/sesizări și înregistrate 2 autosesizări, fiind dispuse 12 măsuri de remediere și aplicate 2 sancțiuni contravenționale.





La nivelul județului sunt acreditați 97 de furnizori de servicii sociale, cu 130 de servicii sociale licențiate. AJPIS Satu Mare gestionează totodată autorizarea furnizorilor de formare profesională a adulților (5 furnizori autorizați în perioada analizată) și acordarea drepturilor prevăzute de Decretul-Lege nr. 118/1990.





Rezultatele examenelor naționale 2026





Inspectorul general școlar, Ruxandra Chivulescu, a prezentat bilanțul organizării Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a și al Bacalaureatului, sesiunea iunie-iulie 2026.





La Evaluarea Națională, din totalul de 2.516 absolvenți ai clasei a VIII-a din județ, au fost prezenți la probe 2.360 de elevi, examenul desfășurându-se în 21 de centre. Rata de promovare (notă peste 5) a fost de 74,13% la nivelul mediilor finale — 74,23% la Limba și literatura română și 67,81% la Matematică. La nivel național, rata finală de promovare a Evaluării Naționale a fost de 79,1%, ceea ce plasează rezultatul județului Satu Mare sub media pe țară.





La Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2026, s-au înscris 1.871 de candidați din 28 de unități de învățământ liceal, examenul organizându-se în 7 centre de examen și un centru zonal de evaluare (156 de profesori evaluatori). Rata de promovare a fost de 80,41% pentru totalul candidaților (serie curentă și serii anterioare), respectiv 85,11% pentru candidații din seria curentă — în creștere semnificativă față de rezultatul simulării naționale din primăvară (58,09%). La nivel național, rata finală de promovare a Bacalaureatului a fost de 76,9% pe ansamblul promoțiilor, respectiv 81,6% pentru seria curentă — în ambele cazuri, județul Satu Mare se situează peste media națională.





Prezentările susținute astăzi pot fi vizualizate aici:

https://sm.prefectura.mai.gov.ro/colegiul-prefectural-din-24-07-2026/





„Felicit elevii sătmăreni care au susținut Evaluarea Națională și examenul de Bacalaureat, pentru rezultatele obținute. La Bacalaureat, județul nostru a depășit media națională, atât pe ansamblul promoțiilor, cât și în rândul absolvenților din seria curentă, un rezultat care arată seriozitatea și munca depusă de elevi, susținerea constantă a părinților și dedicarea profesorilor din liceele sătmărene. La Evaluarea Națională, rezultatul județului se situează sub media pe țară, iar acest lucru trebuie să ne mobilizeze pe toți — elevi, părinți și cadre didactice — pentru sprijin suplimentar în anii următori, mai ales pentru elevii din unitățile de învățământ cu rezultate mai slabe. Le mulțumesc profesorilor și părinților pentru implicarea lor constantă în educația copiilor noștri și le urez tuturor absolvenților mult succes în etapa următoare a parcursului lor educațional și profesional.” - prefect Altfatter Tamás