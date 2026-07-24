



















Joi, 23 iulie, Asociaţia Seniorilor Sătmăreni a găzduit lansarea numărului 7 al revistei “Afirmarea – serie nouă” şi prezentarea volumului de poeme intitulat “Copacul meu cu flori”, semnat de Sofia Benea- Margin.





Volumul de poezie a fost prezentat de ing. Rodica Mereuţă, preşedinta asociaţiei gazdă, fiind citite câteva poeme pentru a stârni curiozitatea asistenţei, după care, rolul de moderator a revenit scriitorului şi gazetarului Ioan Coriolan Aniţaş.





Publicaţia de literatură şi cultură prezentată, este editată de Asociaţi Clubul Creatorilor „Afirmarea”. Acest număr a văzut recent lumina tiparului, tocmai în anul în care s-au marcat 90 de ani de la prima apariţiei la Satu Mare (publicaţia iniţială a apărut în perioada 1936 – 1940, fiind editate peste 50 de numere), a revistei de literatură „Afirmarea”, după care şi -a încetat activitatea.





Ioan Coriolan Aniţaş, redactorul şef al publicaţiei lansate, a făcut cîteva remarci referitoare la dificultăţile întâmpinate de domeniul cultural subfinanţat în condiţiile actuale de criză. Apoi a subliniat faptul că revista apare prin susţinerea financiră din partea Centrului Cultural G.M. Zamfirescu – Primăria Satu Mare şi a unor agenţi economici dispuşi a susţine fenomenul cultural.





Despre revista „Afirmarea” şi activitatea Cenaclului literar cu acelaşi nume, pînă în anul 1989, a vorbit dr. George Vulturescu - poet, critic literar şi scriitor, cel care, a prezentat asistenţei în premieră un Jurnal al Cenaclului „Afirmarea”, cu o serie de cronici şi scrieri ale membrilor din perioada respectivă, ca urmare a şedinţelor de cenaclu. Acesta a evidenţiat îmbogăţirea continuă a conţinutului actualei reviste, care duce mai departe o tradiţie de zeci de ani la nivelul judeţului Satu Mare, dar şi în context regional.





Profesorul dr. Alexandru Zotta, a prezentat unele aspect referitoare la activitatea creatoare la nivelul municipiului şi judeţului Satu Mare, strădaniile pentru a publica tot mai mulţi autori sătmăreni, fără a omite din alocuţiune monografia scrisă de maramureşanul prof. Vasile Leschian, cu privire la revista interbelică „Afirmarea”. Au fost apoi enumerate câteva nume ale scriitorilor sătmăreni care s-au lansat în cadrul cenaclului „Afirmarea”, devenid nume cunoscute la nivel naţional precum George Achim, Ion Vădan şi alţii. A făcut şi cîteva propuneri de rubrici care să contribuie la un cuprins mai consistent pe viitor.





Profesoara Liliana Dobos – Lazăr, redactor şef adjunct al revistei prezentate, a adus în atenţia asistenţei câteva din textele incluse în numărul prezentat. Eleva Jaszmin Balog a citit câteva din poemele scrise de ea şi publicate în acest număr, ce poate fi considerat unul festiv.





Profesorul şi scriitorul Ştefan Haiduc a adus în atenţia asistenţei cîteva aspecte laudative consemnate în presa vremii cu privire la revista apărută în perioada 1936 – 1940. A invocate dificultăţile pe care le întâmpină cultura în insuficienţa banilor. A felicitat colectivul care trudeşte la noua revistă, inclusiv pentru curaj şi preocupare, propunând găsirea unor sponsori pentru a putea duce mai departe această frumoasă tradiţie la Satu Mare.





Din partea asistenţei au vorbit ing. Ovidiu Mica şi Ionel Lipcei, cei care au apreciat eforturile făcute pentru a edita o asemenea publicaţie literară şi de cultură la Satu Mare.





Printre participanţii la această reuniune emoţionantă, fiind chemaţi la colaborare şi pensionarii cu aptitudini în ale scrisului, îi menţionăm pe membri ai cenaclului precum: Georgeta Govor, Marta Cordea, Dana Zen, Alexandru Adrian Ardelean, Lia Cosma Koka, Ioan Moldovan ş.a.





Coriolan A.