



Performanța, perseverența și dorința de a învăța au adus-o pe Alexandra Țicovan în fruntea promoției 2026 a Liceului Teoretic German „Johann Ettinger” din Satu Mare. În prezent studentă la Facultatea de Drept, Alexandra și-a încheiat parcursul liceal cu rezultate de excepție, obținând două note de 10 la probele de Matematică și Informatică din cadrul examenului de Bacalaureat.

Tânăra mărturisește că unul dintre cele mai importante câștiguri ale anilor petrecuți la liceul german este stăpânirea limbii germane, o competență care îi poate deschide numeroase oportunități profesionale și academice.

„Consider că unul dintre cele mai mari câștiguri ale anilor petrecuți la liceul german este faptul că am învățat o limbă străină care îmi poate deschide multe oportunități. Sunt recunoscătoare că am avut șansa să învăț limba germană încă din primii ani de școală, deoarece este o limbă apreciată în multe domenii”, spune Alexandra.

De asemenea, aceasta subliniază că anii de liceu au contribuit semnificativ la dezvoltarea sa personală și academică, oferindu-i încrederea că munca și perseverența sunt cheia succesului. Un rol important l-au avut și proiectele Erasmus, prin intermediul cărora a cunoscut elevi din mai multe țări, și-a făcut prieteni și a învățat să colaboreze într-un mediu multicultural.

„Privind în urmă, sunt recunoscătoare pentru toți anii petrecuți la Liceul Teoretic German «Johann Ettinger». Fiecare experiență, provocare și oportunitate m-au ajutat să cresc și să devin persoana care sunt astăzi. Sunt convinsă că tot ceea ce am învățat aici mă va însoți și mă va ajuta în toate etapele vieții mele”, a transmis șefa de promoție.

Rezultatele remarcabile obținute de Alexandra Țicovan reprezintă o confirmare a valorii educației oferite de Liceul Teoretic German „Johann Ettinger” și un exemplu pentru generațiile viitoare de elevi, demonstrând că seriozitatea, implicarea și perseverența sunt răsplătite prin performanță.