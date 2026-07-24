



Președintele PSD Satu Mare, deputatul Mircea Govor, a transmis un mesaj de apreciere după desfășurarea campaniei „Sănătatea pe primul loc”, organizată de TSD Satu Mare, cu sprijinul PSD Satu Mare, prin care sute de sătmăreni au beneficiat gratuit de consultații și investigații medicale de bază.

„Sănătatea oamenilor trebuie să fie întotdeauna pe primul loc”, a subliniat Mircea Govor, felicitând tinerii social-democrați pentru implicarea în organizarea proiectului și evidențiind importanța apropierii serviciilor medicale de comunitate.

Liderul PSD Satu Mare le-a mulțumit medicilor implicați voluntar în campanie – dr. Iulian Pfau Sălăgeanu, dr. Ionuț Buteanu și dr. Cristian Dăscălescu – pentru profesionalismul și disponibilitatea de a sprijini această inițiativă dedicată prevenției și sănătății publice.

În cadrul acțiunii, sute de sătmăreni au beneficiat gratuit de măsurarea tensiunii arteriale, determinarea glicemiei, recomandări medicale privind prevenția afecțiunilor cardiovasculare și metabolice, precum și de materiale informative despre adoptarea unui stil de viață sănătos.

Totodată, Mircea Govor a felicitat voluntarii TSD Satu Mare pentru implicarea lor, apreciind că astfel de proiecte demonstrează că politica înseamnă responsabilitate față de oameni și implicare activă în viața comunității.

„Voi continua să susțin astfel de proiecte, pentru că investiția în prevenție și în educația pentru sănătate este una dintre cele mai importante investiții pe care le putem face pentru viitorul comunității noastre”, a declarat președintele PSD Satu Mare.

La finalul mesajului său, deputatul Mircea Govor le-a mulțumit tuturor celor care au participat la campanie și i-a îndemnat pe sătmăreni să nu amâne controalele medicale periodice, subliniind că prevenția poate salva vieți și că sănătatea rămâne cea mai de preț avere.



