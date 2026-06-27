Deputatul PSD Mircea Govor, vicepreședintele Consiliului județean, Cătălin Filip, primarul comunei Bixad, Lenuța Cornea , consilierul județean, Gheorghe Marincaș și președintele PMP Satu Mare, Liviu Pop invitații speciali de la „Zilele tradițiilor culinare ale slovacilor din Oaș”

Țara Oașului a fost, la final de iunie, gazda unui eveniment special dedicat păstrării și promovării patrimoniului cultural al comunității slovace. „Zilele tradițiilor culinare ale slovacilor din Oaș”, organizate la Cabana Tei Luna Șes, au adunat oameni din comunitate, invitați oficiali și iubitori ai tradițiilor, într-o atmosferă de sărbătoare.

În zona Oașului trăiește o comunitate slovacă de aproximativ 200 de persoane, care, de-a lungul timpului, a reușit să păstreze elemente importante de identitate: limba, obiceiurile, cântecele și, poate cel mai bine conservate, rețetele transmise din generație în generație.

Gazda evenimentului a fost Andrei Zvaleni, președintele Organizației Locale a Slovacilor din Boinesti , care a subliniat importanța păstrării tradițiilor culinare și culturale ale slovacilor din această parte a țării.

Printre invitații care au participat și au luat cuvântul s-au numărat deputatul PSD Mircea Govor, vicepreședintele Consiliului Județean Satu Mare Cătălin Filip, primarul comunei Bixad, Lenuța Cornea, precum și oameni ai locului: consilierul județean PSD Gheorghe Marincaș și președintele PMP Satu Mare, Liviu Pop.

Un moment aparte al zilei l-a reprezentat prezența protopopului slovac romano-catolic de Oradea, Ioan Mlinarcik, care a fost alături de comunitate și a transmis un mesaj de apreciere pentru eforturile de păstrare a tradițiilor.

La eveniment era așteptată și prezența deputatului Adrian Miroslav Merka, președintele Uniunii Democratice a Slovacilor și Cehilor din România, însă acesta nu a putut ajunge, fiind implicat într-un alt eveniment în județul Bihor. A transmis însă un mesaj de susținere și toate gândurile bune comunității slovace din Oaș.

Surpriza organizatorilor a fost participarea ansamblului folcloric slovac Datelinka, din satul Vărzari, județul Bihor. Înființat în anul 2009, ansamblul este cunoscut pentru promovarea dansurilor și cântecelor populare slovace din zona Văii Barcăului, dar și pentru legăturile culturale pe care le păstrează cu Slovacia.

Programul artistic a adus culoare și emoție, prin momente de folclor slovac și românesc, demonstrând încă o dată că tradițiile pot fi un punct de întâlnire între comunități.

Vedetele zilei au fost însă preparatele tradiționale. Gulașul slovac a fost extrem de apreciat de participanți, fiind diferit de cunoscutul bograci din zona noastră. Pregătit din carne de vită și oaie, cu un gust aparte, acesta a devenit rapid una dintre atracțiile culinare ale evenimentului.

La fel de apreciate au fost plăcintele din cartofi specifice bucătăriei slovace, dar și găluștele din cartofi servite cu brânză și slănină prăjită , preparate simple, dar cu o savoare care amintește de mesele de odinioară.

Chiar dacă temperaturile au depășit 30 de grade, nu a lipsit nici tradiționala pălincă de Oaș, apreciată atât de slovaci, cât și de ceilalți invitați.

„Tradițiile culinare reprezintă o punte între generații și un simbol al identității comunității slovace din România” – acesta a fost mesajul care a stat la baza evenimentului și care a fost transmis prin fiecare moment al zilei.

O sărbătoare a gustului, a respectului și a prieteniei între oameni, într-un colț de județ în care tradițiile continuă să trăiască.

Florin Cristian Mureșan