ALERTĂ SANITARĂ! Un nou caz de HIV, confirmat la Satu Mare

DSP anunță și creșterea numărului de boli transmisibile

Direcția de Sănătate Publică Satu Mare a confirmat, în raportul de activitate aferent lunii mai 2026, un nou caz de infecție cu virusul HIV. În același timp, autoritățile sanitare atrag atenția asupra creșterii numărului de boli transmisibile și continuă monitorizarea epidemiologică la nivelul județului.

Direcția de Sănătate Publică (DSP) Satu Mare a publicat raportul de activitate pentru luna mai 2026, document care evidențiază evoluția situației epidemiologice din județ și activitatea desfășurată pentru prevenirea și controlul bolilor transmisibile.

Unul dintre aspectele importante ale raportului îl reprezintă confirmarea unui nou caz de infecție cu virusul HIV, în urma analizării probelor efectuate în Laboratorul de Microbiologie al instituției.

Un caz confirmat din patru probe HIV analizate

Potrivit raportului, laboratorul DSP Satu Mare a prelucrat în luna mai 270 de probe din diverse domenii de activitate.

Dintre acestea, patru au fost teste HIV, iar una dintre probe a fost confirmată pozitiv, fiind înregistrat astfel un nou caz de infecție cu virusul imunodeficienței umane (HIV).

Autoritățile sanitare nu au oferit informații privind identitatea pacientului sau circumstanțele depistării cazului, acestea fiind protejate de legislația privind confidențialitatea datelor medicale.

Aproape 100 de cazuri de boli transmisibile într-o singură lună

Raportul DSP arată că, în luna mai, în județul Satu Mare au fost raportate 94 de cazuri de boli infecțioase cu transmitere prioritară, numărul acestora fiind în creștere comparativ cu luna precedentă.

Cele mai multe cazuri înregistrate au fost:

45 de cazuri de infecție cu Rotavirus ;

; 23 de cazuri de hepatită virală A ;

; 11 cazuri de Campylobacterioză ;

; 4 cazuri de varicelă ;

; 4 cazuri de scarlatină ;

; 2 cazuri de sindrom hemolitic uremic ;

; câte un caz de hepatită B, leptospiroză, salmoneloză, babesioză și infecție pneumococică.

Peste 3.300 de cazuri de infecții respiratorii

Specialiștii DSP au monitorizat și evoluția infecțiilor respiratorii.

În luna mai au fost raportate 3.311 cazuri de gripă, pneumonii și alte infecții respiratorii, în ușoară scădere față de luna precedentă, când au fost înregistrate 3.526 de cazuri.

Verificări și anchete epidemiologice

Pe lângă activitatea de laborator, epidemiologii au desfășurat anchete pentru identificarea surselor de infecție și a contacților direcți ai persoanelor diagnosticate.

Totodată, DSP Satu Mare a transmis informări către unitățile de învățământ, medicii de familie și autoritățile locale privind focarele existente și măsurile necesare pentru limitarea răspândirii bolilor transmisibile.

În paralel, instituția continuă și supravegherea mediului prin monitorizarea prezenței virusului polio în apele uzate.

Raportul mai evidențiază și activitatea de control microbiologic asupra apei, alimentelor și condițiilor igienico-sanitare, în cadrul căreia au fost identificate mai multe probe care au depășit limitele admise, fiind dispuse măsurile prevăzute de legislația în vigoare.