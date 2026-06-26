



Organizația PSD Pomi are o nouă echipă de conducere. În cadrul Conferinței de Alegeri, primarul comunei, Cosmin Ionel Krișan, a fost ales președinte al organizației locale, în prezența deputatului și președintelui PSD Satu Mare, Mircea Govor, care a transmis un mesaj de susținere și încredere în noua echipă.

Organizația PSD Pomi și-a desemnat noua conducere în cadrul Conferinței de Alegeri desfășurate în prezența conducerii județene a partidului. Evenimentul a reprezentat un moment important pentru consolidarea echipei locale și pentru stabilirea direcțiilor de acțiune în perioada următoare.

La conferință a participat deputatul PSD de Satu Mare și președintele organizației județene, Mircea Govor, care a evidențiat importanța unei echipe unite și implicate în dezvoltarea comunității.





Cosmin Ionel Krișan, ales președinte al PSD Pomi

În urma votului exprimat de membrii organizației, Cosmin Ionel Krișan, primarul comunei Pomi, a fost ales președinte al Organizației PSD Pomi.

Mircea Govor l-a felicitat pentru alegerea în această funcție și a subliniat că rezultatele obținute în administrația locală și încrederea de care se bucură în rândul cetățenilor reprezintă premise solide pentru dezvoltarea organizației.





„Îl felicit pe domnul Cosmin Ionel Krișan pentru alegerea sa în funcția de președinte al Organizației PSD Pomi. Rezultatele obținute în administrația locală și încrederea de care se bucură în comunitate reprezintă o bază solidă pentru consolidarea organizației și continuarea proiectelor dedicate locuitorilor comunei”, a transmis liderul PSD Satu Mare.

O nouă echipă de conducere

În cadrul conferinței au fost aleși și vicepreședinții organizației, secretarul executiv și membrii Biroului Organizației PSD Pomi.

Totodată, au fost desemnați și liderii structurilor interne ale partidului:

Simina Florica Ștef-Sălăjan – președinte al Organizației Femeilor Social Democrate (OFSD) Pomi;

– președinte al Organizației Femeilor Social Democrate (OFSD) Pomi; Codrina Ioana Dunca-Pomian – președinte al Organizației Tineretului Social Democrat (TSD) Pomi;

– președinte al Organizației Tineretului Social Democrat (TSD) Pomi; Gheorghe Fernea – președinte al Organizației Seniorilor Social Democrați (OSSD) Pomi.





Mircea Govor le-a urat tuturor succes în activitatea pe care o vor desfășura și i-a încurajat să continue să lucreze în interesul comunității.

„Împreună, continuăm să construim pentru oameni”

Președintele PSD Satu Mare a transmis că implicarea, seriozitatea și munca în echipă sunt elementele care pot contribui la consolidarea organizației și la dezvoltarea comunei Pomi.

„Le doresc tuturor mult succes, înțelepciune și putere de muncă în îndeplinirea responsabilităților asumate. Sunt convins că, prin implicare, seriozitate și muncă în echipă, această organizație va continua să contribuie la dezvoltarea comunei Pomi și la consolidarea PSD în județul Satu Mare”, a declarat Mircea Govor.

La final, liderul social-democraților sătmăreni le-a mulțumit membrilor PSD Pomi pentru implicarea în procesul democratic intern și pentru încrederea acordată noii echipe de conducere, reafirmând mesajul care a încheiat conferința:

„Împreună, continuăm să construim pentru oameni!”