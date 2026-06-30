Noul sistem VAR din Sătmar sau un suporter… german

Breaking news la Satu Mare: un televizor oldies a fost surprins în apropierea unei pubеlе, aparent abandonat după o viață lungă în care a văzut mai multe decât multe televiziuni din ziua de azi.

Prima ipoteză a bursei : o fi noul sistem VAR de la județ?

Poate s-a săturat să revadă faze controversate și a decis că e mai bine să intre direct la reciclare decât să mai judece decizii de arbitraj.

A doua pistă a bursei: un suporter al Germaniei, un șvab nervos după meciuri și rezultate, și-a descărcat supărarea pe bătrânul catod.

Televizorul n-a mai rezistat la atâtea emoții și a cerut transfer la groapa de gunoi.

Dar cea mai tristă variantă rămâne alta:

poate e un televizor din vremurile în care România mergea la Mondiale, când Generația de Aur ne făcea să stăm lipiți de ecran.

Pe vremea când Hagi, Popescu și compania nu erau doar amintiri pentru Mondialul din fața televizorului, iar calificarea nu părea o misiune imposibilă.

Acum, bătrânul aparat stă liniștit pe pubelă și parcă întreabă:

„Mai prind și eu un Mondial… sau mă duc direct la muzeul fotbalului românesc?”

Cine a aruncat televizorul? Rămâne mister.

Dar cine a aruncat speranțele fotbalului românesc… asta e întrebarea grea.



