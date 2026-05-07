



Personalul medical a marcat importanța unuia dintre cele mai esențiale gesturi din actul medical – igiena corectă a mâinilor, fundamentală pentru prevenirea infecțiilor și siguranța pacienților

La Spitalul Județean de Urgență Satu Mare au fost organizate activități dedicate promovării igienei corecte a mâinilor, un gest aparent simplu, dar esențial în prevenirea infecțiilor asociate actului medical și în protejarea pacienților.

Evenimentul a avut rolul de a readuce în atenția personalului medical și a comunității importanța respectării unor reguli fundamentale care contribuie direct la siguranța actului medical și la creșterea calității îngrijirii oferite pacienților.

Responsabilitate și prevenție în fiecare gest

Reprezentanții unității medicale au subliniat faptul că fiecare spălare corectă a mâinilor reprezintă un pas important în reducerea riscului de transmitere a infecțiilor și în menținerea unui mediu sigur pentru pacienți și cadre medicale deopotrivă.

Dincolo de protocoale și reguli medicale, accentul a fost pus pe responsabilitatea individuală și pe consecvența aplicării zilnice a acestor principii esențiale în activitatea medicală.

Îngrijirea de calitate începe cu gesturi mici

Mesajul transmis în cadrul activităților a evidențiat faptul că îngrijirea medicală de calitate începe cu gesturi simple, realizate corect și cu responsabilitate. Într-un sistem medical în care prevenția joacă un rol crucial, igiena mâinilor rămâne una dintre cele mai eficiente și accesibile măsuri de protecție.

La finalul activităților, conducerea spitalului a transmis mulțumiri tuturor colegilor implicați în organizare și în promovarea acestor acțiuni dedicate siguranței pacienților și responsabilității profesionale.