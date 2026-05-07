Operațiunea de salvare desfășurată de pompierii sătmăreni și scafandrii din Maramureș s-a încheiat tragic în zona localității Potău

Momente dramatice pe râul Someș, unde echipajele operative ale Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Someș” Satu Mare au desfășurat o amplă misiune de căutare și salvare, după ce un bărbat ar fi căzut dintr-o barcă pneumatică în apele râului, în zona localității Apa.

După ore întregi de intervenții și căutări desfășurate atât pe timpul nopții, cât și în cursul dimineții de 7 mai 2026, salvatorii au identificat și extras trupul neînsuflețit al victimei din râul Someș, pe raza localității Potău.

Intervenție complexă pe apă și sub apă

Potrivit informațiilor transmise de autorități, victima este bărbatul în vârstă de aproximativ 70 de ani pentru care fusese declanșată operațiunea de căutare încă din cursul zilei de 6 mai. Acesta ar fi căzut dintr-o barcă pneumatică în apele Someșului, iar martorii au alertat imediat autoritățile.

La intervenție au participat echipaje din cadrul Detașamentul de Pompieri Satu Mare, cu barcă de salvare, autospecială de scafandri și echipaje SMURD, sprijinite de un echipaj de scafandri din cadrul Inspectoratul pentru Situații de Urgență Maramureș.

Căutările s-au desfășurat pe luciul apei până în jurul orei 23:30, însă intervenția a fost suspendată temporar din cauza vizibilității reduse și reluată în dimineața zilei de 7 mai.

Eforturi susținute ale salvatorilor

În timpul misiunii au fost mobilizate importante forțe de intervenție: autospeciale de stingere și scafandri, bărci de salvare, echipaje SMURD și cadre operative coordonate de reprezentanți ai Centrului Operațional.

Echipajele de intervenție au continuat căutările atât la suprafața apei, cât și sub apă, în încercarea de a localiza victima cât mai rapid.

Din nefericire, după identificarea și extragerea trupului din râul Someș, echipajul medical aflat la fața locului a fost nevoit să constate decesul bărbatului.

Polițiștii continuă cercetările

În zona intervenției au fost prezente și echipaje ale Inspectoratul de Poliție Județean Satu Mare, care desfășoară cercetări pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs tragedia.

Evenimentul readuce în atenție pericolele existente pe cursurile de apă și importanța respectării măsurilor de siguranță în timpul activităților desfășurate pe râuri și lacuri.

