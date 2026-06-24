Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare au continuat și în data de 23 iunie acțiunile pentru menținerea ordinii și siguranței publice, precum și pentru creșterea gradului de siguranță rutieră pe drumurile din județ. În urma controalelor desfășurate, oamenii legii au aplicat peste 220 de sancțiuni contravenționale, valoarea totală a amenzilor depășind 95.000 de lei.

În cadrul activităților dedicate menținerii unui climat de ordine și siguranță publică, polițiștii au aplicat peste 40 de sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 35.000 de lei. Acțiunile au vizat prevenirea și combaterea faptelor antisociale, precum și descurajarea comportamentelor care pot afecta liniștea și siguranța comunității.

De asemenea, polițiștii rutieri au fost prezenți pe principalele artere de circulație din județ, unde au desfășurat activități de supraveghere, fluidizare și control al traficului. În urma verificărilor efectuate, au fost aplicate peste 180 de sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 60.000 de lei.

Acțiunile au avut ca scop prevenirea accidentelor rutiere, identificarea și sancționarea conducătorilor auto care nu respectă normele de circulație, precum și creșterea gradului de responsabilizare a tuturor participanților la trafic.

Inspectoratul de Poliție Județean Satu Mare anunță că astfel de controale vor continua și în perioada următoare, atât în mediul urban, cât și în localitățile rurale, pentru menținerea unui climat de siguranță și pentru prevenirea faptelor care pot pune în pericol viața, integritatea corporală și bunurile cetățenilor.