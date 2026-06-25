Preasfințitul Timotei, Episcopul Spaniei și Portugaliei, invitat de onoare la Liceul Teologic „Nicolae Steinhardt”

Comunitatea ortodoxă sătmăreană este invitată la un moment deosebit de rugăciune și comuniune. La finalul acestei luni, la Biserica „Sfântul Ierarh Nicolae” din incinta Liceului Teologic Ortodox „Nicolae Steinhardt” din Satu Mare va avea loc o Sfântă Liturghie Arhierească, oficiată de un ierarh invitat special.

Slujba va fi săvârșită de Preasfințitul Părinte Timotei, Episcopul Spaniei și Portugaliei, în data de 28 iunie 2026, începând cu ora 10:00.

Evenimentul reprezintă un moment important pentru Liceul Teologic Ortodox „Nicolae Steinhardt”, dar și pentru credincioșii sătmăreni, prin prezența unui ierarh care păstorește comunitățile ortodoxe românești din Peninsula Iberică.

Vizita Preasfințitului Timotei vine și ca o continuare a legăturilor create prin proiectele educaționale și culturale desfășurate de liceu, inclusiv prin programe Erasmus+ și activități dedicate comunităților românești din Spania.

Conducerea Liceului Teologic Ortodox „Nicolae Steinhardt” îi invită pe credincioși să participe la această slujbă specială, care se dorește a fi un prilej de binecuvântare, rugăciune și apropiere sufletească.

„Prezența dumneavoastră ne-ar onora și ar conferi un plus de însemnătate acestui eveniment deosebit”, este mesajul transmis de organizatori.

Sătmărenii sunt așteptați duminică, 28 iunie, la Biserica „Sfântul Ierarh Nicolae” pentru a lua parte la acest moment de aleasă bucurie duhovnicească.