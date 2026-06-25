



Primăria Municipiului Satu Mare a lansat un apel către cetățeni pentru a se implica activ în procesul de actualizare a Planului Urbanistic General (PUG), documentul strategic care va stabili direcțiile de dezvoltare și reglementările urbanistice ale orașului pentru următorii 10 ani.

Autoritățile locale îi încurajează pe sătmăreni să își exprime opiniile și să contribuie cu propuneri privind viitorul municipiului, prin completarea unui chestionar dedicat problemelor și soluțiilor de dezvoltare urbană. Informațiile colectate vor fi analizate și vor putea sta la baza deciziilor privind modernizarea infrastructurii, extinderea zonelor rezidențiale, dezvoltarea spațiilor verzi, mobilitatea urbană și alte proiecte de interes public.

Reprezentanții administrației locale subliniază că participarea comunității este esențială pentru elaborarea unui Plan Urbanistic General care să răspundă cât mai bine nevoilor și așteptărilor locuitorilor.

Cetățenii pot completa chestionarul online accesând linkul pus la dispoziție de Primăria Satu Mare sau prin scanarea codului QR dedicat campaniei. Prin această inițiativă, autoritățile își propun să construiască, împreună cu locuitorii orașului, o viziune de dezvoltare durabilă și echilibrată pentru următorul deceniu.