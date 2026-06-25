



Municipiul Satu Mare implementează proiectul european „CultuRO-HUb – Consolidarea relațiilor interculturale prin dezvoltarea instituțiilor culturale din județul Satu Mare și județul Szabolcs-Szatmár-Bereg”, o inițiativă transfrontalieră realizată în parteneriat cu autorități și instituții din Ungaria. Scopul principal al proiectului este dezvoltarea infrastructurii culturale și consolidarea cooperării dintre cele două regiuni prin promovarea patrimoniului și a schimburilor artistice.

Una dintre cele mai importante investiții prevăzute în cadrul proiectului este reabilitarea unei clădiri de pe strada Porumbeilor nr. 1, care va fi transformată într-un centru cultural multifuncțional modern. Totodată, fațada Filarmonicii „Dinu Lipatti” din Satu Mare va fi renovată, contribuind la punerea în valoare a patrimoniului local și la creșterea atractivității turistice a orașului.

Proiectul include și modernizarea Teatrului de Nord, prin instalarea unui sistem de climatizare care va îmbunătăți condițiile pentru artiști și spectatori. În paralel, vor fi organizate ateliere profesionale dedicate experților din România și Ungaria, cu accent pe colaborarea în domenii precum teatrul, muzica, dansul și gastronomia.

De asemenea, în cadrul proiectului va fi organizat un festival multicultural de amploare, menit să promoveze tradițiile și valorile comune ale comunităților de pe cele două maluri ale graniței și să încurajeze dialogul intercultural.

Valoarea totală a proiectului este de 8,89 milioane de euro, dintre care peste 7,1 milioane de euro provin din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR). Pentru Municipiul Satu Mare, bugetul alocat depășește 4,47 milioane de euro, iar implementarea se va desfășura în perioada 23 decembrie 2024 – 22 decembrie 2027.

Prin această investiție, autoritățile locale urmăresc nu doar modernizarea unor instituții culturale reprezentative, ci și transformarea culturii într-un motor al dezvoltării urbane și al cooperării transfrontaliere dintre România și Ungaria.