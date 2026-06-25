



Comunitatea greco-catolică din Botiz se pregătește să trăiască un moment deosebit de sărbătoare cu prilejul hramului Bisericii „Sfinții Apostoli Petru și Pavel”, eveniment care va avea loc duminică, 5 iulie 2026, începând cu ora 10:30.

Punctul central al manifestărilor religioase îl va reprezenta Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, care va fi celebrată de Preasfințitul Vasile Bizău, Episcop Greco-Catolic de Maramureș, în prezența credincioșilor și a invitaților din întreaga regiune.

Sărbătoarea din acest an are o semnificație aparte, marcând 20 de ani de la sfințirea noii biserici din Botiz, un reper spiritual important pentru comunitatea locală. Tot în cadrul ceremoniei, șase copii din parohie vor primi în mod solemn Prima Sfântă Împărtășanie, într-un moment încărcat de emoție și bucurie.

Programul include și binecuvântarea anexei recreaționale a Centrului pentru Vârstnici „Sfânta Maria”, investiție menită să ofere condiții mai bune beneficiarilor și să sprijine activitățile sociale desfășurate de parohie.

Organizatorii îi invită pe toți credincioșii și pe cei care doresc să ia parte la acest eveniment de suflet să participe la hram, pentru a celebra împreună credința, comuniunea și valorile creștine care unesc comunitatea. Ziua se anunță una de mare însemnătate spirituală, reunind rugăciunea, recunoștința și bucuria într-o atmosferă de sărbătoare.