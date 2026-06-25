



Parohia Ortodoxă Mărtinești îi invită pe toți credincioșii să participe duminică, 28 iunie 2026, la sărbătoarea hramului închinat Sfinților Apostoli Petru și Pavel, eveniment care va marca totodată un moment deosebit în viața comunității: punerea pietrei de temelie pentru noua biserică.

Manifestările religioase vor culmina cu Sfânta Liturghie Arhierească, care va fi oficiată de Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, alături de un sobor de preoți și diaconi. Cu acest prilej va avea loc și slujba de binecuvântare și așezare a pietrei de temelie pentru viitorul lăcaș de cult.

Reprezentanții parohiei subliniază că noua biserică va deveni un spațiu dedicat rugăciunii, comuniunii și slujirii aproapelui, răspunzând nevoilor spirituale ale credincioșilor și contribuind la păstrarea valorilor creștin-ortodoxe în comunitate.

Evenimentul este privit ca un prilej de mulțumire adusă lui Dumnezeu și de recunoștință față de toți cei care au sprijinit acest proiect prin rugăciune, implicare și susținere.

Părintele paroh Vraja Alin și Consiliul Parohial Mărtinești adresează o invitație deschisă tuturor credincioșilor de a lua parte la acest moment deosebit, pentru a se uni în rugăciune și a pune împreună un început binecuvântat unei lucrări care va rămâne peste generații. Participarea la acest eveniment reprezintă nu doar o sărbătoare a hramului, ci și un moment istoric pentru întreaga comunitate din Mărtinești.