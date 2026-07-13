Cetatea Ardud devine, între 17 și 19 iulie, capitala Evului Mediu din nord-vestul României. Ediția aniversară cu numărul XV aduce sute de artiști, cavaleri, reenactori, concerte, spectacole cu foc, videomapping și o temă care invită publicul la reflecție: „Captivi Saeculi” – captivii veacului
Timp de trei zile, Cetatea Ardud își va deschide porțile către o lume în care trecutul și prezentul se împletesc într-un spectacol impresionant. Ajuns la cea de-a XV-a ediție, MedievArtFest Ardud promite să fie mai mult decât un festival medieval. Va fi o incursiune în istorie, artă și filosofie, construită în jurul unei teme care îi privește pe toți oamenii, indiferent de epocă: relația cu timpul.
Organizat de Casa de Cultură „Dr. Augustin Mircea” Ardud, împreună cu Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare, Consiliul Județean Satu Mare, Primăria Orașului Ardud și Consiliul Local Ardud, festivalul, regizat de Liviu Pancu, transformă Cetatea Ardud într-un adevărat teatru în aer liber, unde patrimoniul medieval se întâlnește cu mijloace artistice moderne.
„Captivi Saeculi” – o poveste despre omul și timpul său
Tema din acest an, „Captivi Saeculi”, pornește de la ideea că fiecare generație este, într-un fel sau altul, captivă propriei epoci. Dacă în Evul Mediu oamenii erau limitați de ordinea socială, religioasă și politică, omul contemporan trăiește sub presiunea vitezei, a tehnologiei și a timpului care pare să nu mai ajungă niciodată.
Festivalul transformă această idee într-o experiență artistică spectaculoasă, în care zidurile vechii cetăți devin decorul unei povești despre libertate, destin și trecerea ireversibilă a timpului.
Sute de artiști și reenactori vor anima Cetatea Ardud
Publicul va avea ocazia să întâlnească unele dintre cele mai apreciate ordine cavalerești și trupe medievale din România și din străinătate. Vor participa Ordinul Solomonarilor din Suceava, Ordinul Cavalerilor din Carpați, Cnejii de Maramureș, Scutierii de Mühlbach, Zânele Silvane, Arcașele și Lăncierii Cetății Ardud, Domnițele Cetății Sebeș, Chronicon Ardud, Peregrinii, Cimpoierii din Transilvania, Deep6 Project, Fiare din Beci, Haiducii din Mlăștină din Ungaria și Statui Vivante.
Împreună, aceștia vor reda atmosfera autentică a Evului Mediu prin demonstrații de luptă, concerte, dansuri, ateliere, spectacole și momente interactive dedicate tuturor categoriilor de public.
Festivalul începe încă de vineri
Manifestările vor debuta vineri, 17 iulie, odată cu instalarea taberelor medievale și amenajarea atelierelor meșteșugărești în Cetatea Ardud.
Un moment aparte îl va reprezenta inaugurarea pistei de biciclete Ardud – Ardud VII, prin evenimentul „Pedalând prin Veacuri”, unde bicicliștii moderni vor pedala alături de cavaleri și personaje medievale, într-o imagine simbolică a întâlnirii dintre trecut și prezent.
Ziua se va încheia cu conferința de presă oficială a festivalului.
Sâmbătă – ziua marilor spectacole
Sâmbătă, 18 iulie, cetatea va prinde viață încă din cursul dimineții. Vizitatorii vor putea participa la deschiderea taberelor meșteșugărești, demonstrații culinare medievale, ateliere muzicale, școala micului cavaler, turniruri, demonstrații de arme și armuri, ateliere de tir cu arcul, dansuri medievale, lansări de carte și numeroase activități interactive.
Un moment deosebit îl constituie Simpozionul Național de Istorie, organizat în cadrul festivalului, având tema „Construcția elitelor. Rolul ASTREI și al Academiei Române în dezvoltarea și consolidarea societății românești”.
Invitații de onoare ai simpozionului sunt academicianul Ioan-Aurel Pop, președintele Academiei Române, și lect. univ. dr. Lucian Turcu, moderator fiind Ștefan Berci.
Seara va culmina cu spectacolul emblematic al ediției, „CAPTIVI SAECULI”, o producție complexă în care vor evolua toate trupele participante, urmată de concerte medievale, spectacole cu foc, videomapping și tradiționalul foc de tabără.
Duminică – parada cavalerilor și marele final
Ultima zi a festivalului începe cu viața cotidiană a cetății medievale și continuă cu impresionanta paradă a participanților pe străzile Ardudului.
Traseul va porni de la Biserica Romano-Catolică „Adormirea Maicii Domnului”, va traversa principalele obiective din oraș și se va încheia în Cetatea Ardud, unde publicul va fi întâmpinat prin ceremonialul „Salve arx in saeculi captive!”.
După-amiaza și seara vor aduce concerte medievale și rock medieval, dansuri, demonstrații militare, jocuri tradiționale, ateliere meșteșugărești, momente artistice inspirate din legenda Castelului Ardud și spectaculosul teatru pirotehnic semnat de Deep6 Project.
Festivalul se va încheia cu un impresionant spectacol de videomapping proiectat pe zidurile cetății și cu retragerea simbolică a trupelor medievale.
Ardudul, locul unde trecutul devine prezent
De cincisprezece ediții, MedievArtFest Ardud reușește să transforme patrimoniul istoric într-o experiență culturală vie, atrăgând mii de vizitatori din întreaga țară. Ediția din acest an promite să fie cea mai spectaculoasă de până acum, nu doar prin amploarea programului, ci și prin mesajul profund pe care îl transmite.
Între 17 și 19 iulie, Cetatea Ardud nu va găzdui doar un festival medieval, ci o călătorie prin istorie și prin sufletul omului, acolo unde fiecare este invitat să descopere că, indiferent de veacul în care trăiește, timpul rămâne cea mai puternică forță care îi modelează destinul.
|
MedievArtFest ARDUD 2026
PROGRAM
|
VINERI – 17 IULIE 2026
|
SANCTUARIUM AETERNITATIS – CETATEA ARDUD
( lat. sanctuarul eternității)
|
16.00
|
Ridicarea Taberelor Veacurilor
|
Instalarea taberelor medievale, amenajarea atelierelor meșteșugărești și pregătirea cetății pentru călătoria prin veacuri.
|
Ordinul Solomonarilor Suceava
Zânele Silvane
Cavalerii din Carpați
Cimpoierii din Transilvania
Deep6 Project
Arcașele Cetății Ardud
Cnejii de Maramureș
Scutierii de Mühlbach
Peregrinii
Haiducii din mlaștină (HU)
Chronicon Ardud
Domnițele Cetății Sebeș
Lăncierii Cetății Ardud
Fiare din beci
Statui Vivante
|
Poteca veacurilor – Pista de biciclete ARDUD – ARDUD VII ( popasul de pe strada Drumul Vinului)
|
18:00
|
Pedalând prin Veacuri
|
Eveniment dedicat inaugurării pistei de biciclete, alături de bicicliștii medievali, într-un moment inedit care îmbină trecutul și prezentul.
|
Toate formațiile
|
19.00
|
Chemarea cronicarilor
|
Conferință de presă MedievArtFest Ardud 2026 (pe pista de biciclete)
|
SÂMBĂTĂ – 18 IULIE 2026
|
SANCTUARIUM AETERNITATIS – CETATEA ARDUD
( lat. sanctuarul eternității)
|
10.30
|
Foc, fier și pâine – VIAȚA CETĂȚII
|
11.00
|
Deschiderea obloanelor tavernei Tripoteki și a taberelor meșteșugarilor
|
11.20
|
Școala trubadurilor Atelier muzical Cimpoierii din Transilvania
|
CASA LOGOFĂTULUI – Primăria Orașului Ardud
|
12.00
|
Salutul Cetății Ardud
|
Primirea invitațiilor oficiali și deschiderea ceremonială a festivalului
|
13.00
|
Simpozion Național de Istorie
Ediția a XV-a
Ardud 2026
Tema:
Construcția elitelor.
Rolul ASTREI și al Academiei Române în dezvoltarea și consolidarea societății românești
La curtea învățaților - balade medievale cu barzii grupului Peregrinii
|
Conferențiari:
ü Acad. prof. univ. dr. Ioan-Aurel Pop
ü Lect. univ. dr. Lucian Turcu
Moderator:
ü Ștefan Berci, referent cultural
|
SANCTUARIUM AETERNITATIS – CETATEA ARDUD
( lat. sanctuarul eternității)
|
13.00
|
Viața cetății medievale
|
Ordinul Solomonarilor - Zânele Silvane - Ordinul Cavalerilor din Carpați
Cimpoierii din Transilvania - Deep6 Project - Arcașele Cetății Ardud - Cnejii de Maramureș - Scutierii de Mühlbach - Peregrinii - Haiducii din mlaștină, Nagyecsed HU - Chronicon Ardud - Domnițele Cetății Sebeș - Lăncierii Cetății Ardud - Fiare din beci- Statui Vivante
|
13.30
|
Leacurile Tămăduitorilor Uitați
|
Practici medicinale medievale – Solomonarii
|
Ordinul Solomonarilor
|
13.45
|
Balada la curtea Veacului
|
Demonstrație de măiestrie muzicală
|
Cimpoierii din Transilvania
|
14.00
|
Foc, pâine și viață
|
Scoala brutarului medieval
|
Ordinul Cavalerilor din Carpați
|
14.20
|
Timpul scuturilor
|
Tehnici de luptă a scutierilor
|
Scutierii de Mühlbach
|
14.40
|
Școala micului cavaler
|
Activități interactive pentru copii
|
Fiare din Beci, Cnejii de Maramureș, Lăncierii și Arcașele Cetății Ardud
|
15.00
|
Sub semnul spadei
|
Arme, armuri, demonstrații, luptă
|
Cnejii de Maramureș, Scutierii de Mühlbach
|
15.20
|
Cronicari și trubaduri
|
Atelier de lectură
|
Zânele Silvane
|
15.45
|
Oțelul secolelor
|
Atelierul armurierului
|
Fiare din beci
|
16.00
|
La curtea Domniței
|
Turnirul pentru mâna domniței
|
Cnejii de Maramures
|
16.10
|
Încercările Curajului
|
Jocuri medievale
|
Cavalerii din Carpați, Ordinul Solomonarilor, Lăncierii Cetății Ardud
|
16.30
|
Ecoul Cimpoaielor
|
Moment acustic
|
Cimpoierii din Transilvania
|
16.50
|
Din tainele menestrelilor
|
Prezentare de instrumente muzicale
|
Peregrinii
|
17.00
|
Viața haiducilor
|
Instrumente muzicale inedite
|
Haiducii din mlaștină
|
17.15
|
Pace bună
|
Dansuri, obiceiuri și viață socială medievală
|
Ordinul Solomonarilor
|
17.30
|
Răscoala haiducilor
|
Lansare de carte
|
Ancuța Mărieș și invitații
|
17.50
|
Bucatele Curții Domnești
|
Atelier gastronomic cu tehnici și bucate
|
Cavalerii din Carpați
|
18.00
|
Ucenicii Saeculum
|
Tainele scutierilor
|
Scutierii de Mühlbach
|
18.15
|
Dansul silvanelor
|
Din tainele curților domnești
|
Zânele Silvane
|
18.40
|
Ochiul Arcașului
|
Tir cu arcul și participarea publicului
|
Cnejii de Maramures
|
19.00
|
Povestea Magului
|
Taine și povești pentru prinți și prințese
|
Magicianul Capistrano – Castelul din Carpați
|
19.20
|
Dansul curții Veacului
|
Dans medieval
|
Domnițele Cetății Sebeș
|
19.40
|
Rânduri de luptă
|
Demonstrații de formații și tactici militare medieval
|
Scutierii de Mühlbach, Cnejii de Maramures, Lăncierii și Arcașele Cetății Ardud
|
20.00
|
Trai bun
|
Demonstrații haiducești
|
Haiducii din mlaștină (Hu)
|
20.20
|
Ecouri de peste timp
|
Concert de muzică medievală
|
Cimpoierii din Transilvania
|
21.20
|
CAPTIVI SAECULI – spectacol simbol al MedievArtFest 2026
|
Captivul veacurilor, simbol al omului prins între veacuri, martor al istoriei și al trecerii timpului.
|
Ordinul Solomonarilor - Zânele Silvane - Ordinul Cavalerilor din Carpați - Cimpoierii din Transilvania - Deep6 Project - Arcașele Cetății Ardud - Cnejii de Maramureș - Scutierii de Mühlbach - Peregrinii - Haiducii din mlaștină, Nagyecsed HU - Chronicon Ardud - Domnițele Cetății Sebeș - Lăncierii Cetății Ardud - Fiare din beci- Statui Vivante
|
21.50
|
Cânt la curtea menestrelilor
|
Concert de muzică medievală
|
Peregrinii
|
22.40
|
Șolomanța
|
Spectacol cu foc
|
Solomonarii
|
22.50
|
Dincolo de secole
|
Video- mapping
|
Chronicon Ardud
|
23.00
|
Sfatul de taină
|
Foc de tabără
|
Ordinul Solomonarilor - Zânele Silvane - Ordinul Cavalerilor din Carpați - Cimpoierii din Transilvania - Deep6 Project - Arcașele Cetății Ardud - Cnejii de Maramureș - Scutierii de Mühlbach - Peregrinii - Haiducii din mlaștină, Nagyecsed HU - Chronicon Ardud - Domnițele Cetății Sebeș - Lăncierii Cetății Ardud - Fiare din beci- Statui Vivante
|
00.00
|
Ultima strajă
|
Retragerea în tabere
|
Duminică – 19 IULIE 2026
|
SANCTUARIUM AETERNITATIS – CETATEA ARDUD
( lat. sanctuarul eternității)
|
10.00 -20.00
|
Viața cetății
|
Ordinul Solomonarilor - Zânele Silvane - Ordinul Cavalerilor din Carpați
Cimpoierii din Transilvania - Deep6 Project - Arcașele Cetății Ardud - Cnejii de Maramureș - Scutierii de Mühlbach - Peregrinii - Haiducii din mlaștină, Nagyecsed HU - Chronicon Ardud - Domnițele Cetății Sebeș - Lăncierii Cetății Ardud - Fiare din beci- Statui Vivante
|
10.15
|
Curtea trubadurilor
|
Rondul de dimineață
|
Peregrinii
|
10.30
|
Tripoteki – taverna călătorilor
|
Se deschide curtea bucatelor
|
Ordinul Cavalerilor din Carpați
|
11.00
|
Jurământul Cnejilor în veacuri
|
Antrenamente, disciplină, onoare
|
Cnejii de Maramures
|
11.30
|
Adunarea oastei – deplasare spre Biserica Romano-Catolică Ardud
|
12.00
|
Parada CETĂȚII ARDUD
|
Punct de plecare: Biserica Romano-Catolică „Adormirea Maicii Domnului” ARDUD
Traseu: Biserica Greco-Catolică → Biserica Ortodoxă „Adormirea Maicii Domnului” → Primăria Orașului Ardud → Cetatea Ardud
|
13.30
|
Salve arx in saeculi captive!
(lat. Bun venit în cetatea captivă în veac)
|
Intrarea în Cetatea Ardud
Ordinul Solomonarilor - Zânele Silvane - Ordinul Cavalerilor din Carpați
Cimpoierii din Transilvania - Deep6 Project - Arcașele Cetății Ardud - Cnejii de Maramureș - Scutierii de Mühlbach - Peregrinii - Haiducii din mlaștină, Nagyecsed HU - Chronicon Ardud - Domnițele Cetății Sebeș - Lăncierii Cetății Ardud - Fiare din beci- Statui Vivante
|
14.00
|
PAUZĂ TEHNICĂ
|
16.00
|
Între prezent și trecut
|
Concert de muzică medievală
|
Peregrinii
|
16.20
|
Curtea Jocurilor Vechi
|
Jocuri medievale tradiționale
|
Cimpoierii din Transilvania
|
16.40
|
Vopselele povestitoarei
|
Povești pictate pe chip
|
Fiare din Beci
|
16.50
|
Hora veacurilor/Carte
|
Dans și simbol
|
Zânele Silvane și Ancuța Mărieș
|
17.10
|
Haiducii neînfricați
|
Inițiere și jurământ
|
Haiducii din mlaștină. HU
|
17.20
|
Jurământul Sabiei
|
Demonstrații de apărare
|
Scutierii de Mühlbach, Cnejii de Maramureș
|
17.35
|
Între veacuri și minuni
|
Tainele magicianului Capistrano
|
Cavalerii din Carpați
|
18.00
|
Taina trubadurilor
|
Concert acustic close-up
|
Peregrinii
|
18.20
|
Turnirul menestrelilor
|
Moment acustic
|
Cimpoierii din Transilvania, Peregrinii
|
18.30
|
Moirele și firul vieții
|
Dans și simbol
|
Zânele Silvane
|
18.40
|
Rânduieli medievale
|
Dansuri, obiceiuri și viață socială medievală
|
Ordinul Solomonarilor
|
18.50
|
Pas și zâmbet
|
Dansuri medievale
|
Domnițele Cetății Sebeș
|
19.10
|
Tabăra oștenilor
|
Incursiune în viața militară medievală
|
Scutierii de Mühlbach, Cnejii de Mraramureș
|
19.20
|
Din mâna meșterului
|
Curtea de lucru pentru zale, pielărie, cusut, împletit
|
Cnejii de Maramureș
|
19.30
|
Cânt la curtea menestrelilor
|
Concert de muzică medievală
|
Peregrinii
|
20.30
|
Dincolo de veacuri
|
Vilma și legenda Castelului din Ardud
|
Zânele Silvane
|
21.00
|
Popasul trubadurilor din veac
|
Concert acustic rock – medieval
|
Cimpoierii din Transilvania
|
22.00
|
Drum printre secole
|
Teatru pirotehnic
|
Deep6 Project
|
22.30
|
Poveste în lumină, țesută pe piatră
|
Video - mapping
|
Chronicon Ardud și Deep6
|
23.00
|
Ultima strajă
|
Retragerea trupelor