Cetatea Ardud devine, între 17 și 19 iulie, capitala Evului Mediu din nord-vestul României. Ediția aniversară cu numărul XV aduce sute de artiști, cavaleri, reenactori, concerte, spectacole cu foc, videomapping și o temă care invită publicul la reflecție: „Captivi Saeculi” – captivii veacului

Timp de trei zile, Cetatea Ardud își va deschide porțile către o lume în care trecutul și prezentul se împletesc într-un spectacol impresionant. Ajuns la cea de-a XV-a ediție, MedievArtFest Ardud promite să fie mai mult decât un festival medieval. Va fi o incursiune în istorie, artă și filosofie, construită în jurul unei teme care îi privește pe toți oamenii, indiferent de epocă: relația cu timpul.

Organizat de Casa de Cultură „Dr. Augustin Mircea” Ardud, împreună cu Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare, Consiliul Județean Satu Mare, Primăria Orașului Ardud și Consiliul Local Ardud, festivalul, regizat de Liviu Pancu, transformă Cetatea Ardud într-un adevărat teatru în aer liber, unde patrimoniul medieval se întâlnește cu mijloace artistice moderne.

„Captivi Saeculi” – o poveste despre omul și timpul său

Tema din acest an, „Captivi Saeculi”, pornește de la ideea că fiecare generație este, într-un fel sau altul, captivă propriei epoci. Dacă în Evul Mediu oamenii erau limitați de ordinea socială, religioasă și politică, omul contemporan trăiește sub presiunea vitezei, a tehnologiei și a timpului care pare să nu mai ajungă niciodată.





Festivalul transformă această idee într-o experiență artistică spectaculoasă, în care zidurile vechii cetăți devin decorul unei povești despre libertate, destin și trecerea ireversibilă a timpului.

Sute de artiști și reenactori vor anima Cetatea Ardud

Publicul va avea ocazia să întâlnească unele dintre cele mai apreciate ordine cavalerești și trupe medievale din România și din străinătate. Vor participa Ordinul Solomonarilor din Suceava, Ordinul Cavalerilor din Carpați, Cnejii de Maramureș, Scutierii de Mühlbach, Zânele Silvane, Arcașele și Lăncierii Cetății Ardud, Domnițele Cetății Sebeș, Chronicon Ardud, Peregrinii, Cimpoierii din Transilvania, Deep6 Project, Fiare din Beci, Haiducii din Mlăștină din Ungaria și Statui Vivante.

Împreună, aceștia vor reda atmosfera autentică a Evului Mediu prin demonstrații de luptă, concerte, dansuri, ateliere, spectacole și momente interactive dedicate tuturor categoriilor de public.

Festivalul începe încă de vineri

Manifestările vor debuta vineri, 17 iulie, odată cu instalarea taberelor medievale și amenajarea atelierelor meșteșugărești în Cetatea Ardud.





Un moment aparte îl va reprezenta inaugurarea pistei de biciclete Ardud – Ardud VII, prin evenimentul „Pedalând prin Veacuri”, unde bicicliștii moderni vor pedala alături de cavaleri și personaje medievale, într-o imagine simbolică a întâlnirii dintre trecut și prezent.

Ziua se va încheia cu conferința de presă oficială a festivalului.

Sâmbătă – ziua marilor spectacole

Sâmbătă, 18 iulie, cetatea va prinde viață încă din cursul dimineții. Vizitatorii vor putea participa la deschiderea taberelor meșteșugărești, demonstrații culinare medievale, ateliere muzicale, școala micului cavaler, turniruri, demonstrații de arme și armuri, ateliere de tir cu arcul, dansuri medievale, lansări de carte și numeroase activități interactive.

Un moment deosebit îl constituie Simpozionul Național de Istorie, organizat în cadrul festivalului, având tema „Construcția elitelor. Rolul ASTREI și al Academiei Române în dezvoltarea și consolidarea societății românești”.

Invitații de onoare ai simpozionului sunt academicianul Ioan-Aurel Pop, președintele Academiei Române, și lect. univ. dr. Lucian Turcu, moderator fiind Ștefan Berci.





Seara va culmina cu spectacolul emblematic al ediției, „CAPTIVI SAECULI”, o producție complexă în care vor evolua toate trupele participante, urmată de concerte medievale, spectacole cu foc, videomapping și tradiționalul foc de tabără.

Duminică – parada cavalerilor și marele final

Ultima zi a festivalului începe cu viața cotidiană a cetății medievale și continuă cu impresionanta paradă a participanților pe străzile Ardudului.

Traseul va porni de la Biserica Romano-Catolică „Adormirea Maicii Domnului”, va traversa principalele obiective din oraș și se va încheia în Cetatea Ardud, unde publicul va fi întâmpinat prin ceremonialul „Salve arx in saeculi captive!”.

După-amiaza și seara vor aduce concerte medievale și rock medieval, dansuri, demonstrații militare, jocuri tradiționale, ateliere meșteșugărești, momente artistice inspirate din legenda Castelului Ardud și spectaculosul teatru pirotehnic semnat de Deep6 Project.

Festivalul se va încheia cu un impresionant spectacol de videomapping proiectat pe zidurile cetății și cu retragerea simbolică a trupelor medievale.

Ardudul, locul unde trecutul devine prezent

De cincisprezece ediții, MedievArtFest Ardud reușește să transforme patrimoniul istoric într-o experiență culturală vie, atrăgând mii de vizitatori din întreaga țară. Ediția din acest an promite să fie cea mai spectaculoasă de până acum, nu doar prin amploarea programului, ci și prin mesajul profund pe care îl transmite.





Între 17 și 19 iulie, Cetatea Ardud nu va găzdui doar un festival medieval, ci o călătorie prin istorie și prin sufletul omului, acolo unde fiecare este invitat să descopere că, indiferent de veacul în care trăiește, timpul rămâne cea mai puternică forță care îi modelează destinul.