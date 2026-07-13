Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean Satu Mare a avut un nou sfârșit de săptămână extrem de aglomerat. Peste o sută de persoane au avut nevoie de internare, iar zeci de cazuri au fost încadrate la categoria critică.

Sfârșitul săptămânii trecute a fost unul solicitant pentru cadrele medicale din cadrul Unității de Primiri Urgențe (UPU) Satu Mare, unde, în intervalul 10 iulie 2026, ora 07:00 – 13 iulie 2026, ora 07:00, au fost consultați nu mai puțin de 551 de pacienți. Volumul mare de prezentări confirmă, încă o dată, ritmul intens în care își desfășoară activitatea personalul medical din cea mai importantă unitate de urgență a județului.

90 de cazuri critice și peste 300 de urgențe

Potrivit datelor statistice, dintre cei 551 de pacienți, 90 au fost încadrați ca urgențe critice, necesitând intervenții medicale rapide și complexe.

Alți 323 de pacienți au fost tratați pentru diverse urgențe, în timp ce 138 de persoane s-au prezentat cu afecțiuni încadrate la categoria non-urgențe, dar care au necesitat evaluare și îngrijiri medicale.

Aceste cifre reflectă presiunea constantă asupra echipelor medicale, care trebuie să gestioneze simultan cazuri extrem de grave, dar și numeroase alte solicitări venite din întreg județul.

Peste 120 de pacienți au rămas internați

În urma investigațiilor și evaluării efectuate în UPU, 121 de pacienți au avut nevoie de internare în secțiile Spitalului Județean de Urgență Satu Mare, pentru continuarea investigațiilor și administrarea tratamentului de specialitate.

Restul pacienților au primit îngrijirile necesare în cadrul Unității de Primiri Urgențe și au fost externați cu recomandări medicale sau direcționați către servicii medicale de specialitate.

O activitate continuă, fără pauză

Statistica ultimului weekend evidențiază încă o dată rolul esențial al Unității de Primiri Urgențe în sistemul sanitar sătmărean. În spatele fiecărei cifre se află o intervenție medicală, o echipă aflată permanent în alertă și oameni care lucrează fără întrerupere pentru a oferi asistență celor aflați în suferință.

Cele 551 de prezentări în doar trei zile demonstrează că UPU Satu Mare rămâne unul dintre cele mai solicitate servicii medicale din județ, gestionând permanent atât cazuri critice, cât și urgențe de toate gradele de gravitate.