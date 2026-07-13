Polițiștii sătmăreni au depistat, în cadrul controalelor desfășurate pe drumurile din județ, un tânăr care conducea fără permis și doi șoferi aflați sub influența alcoolului. În toate cazurile au fost întocmite dosare penale.

Acțiunile desfășurate de polițiștii din județul Satu Mare au dus, în numai două zile, la depistarea unor situații grave care au pus în pericol siguranța traficului rutier. Un tânăr fără permis de conducere și doi bărbați care s-au urcat băuți la volan sunt cercetați penal pentru infracțiuni la regimul circulației.

Tânăr de 24 de ani, prins la volan fără permis

Primul caz a fost înregistrat în 10 iulie, în jurul orei 15:40, când polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Beltiug au oprit pentru control un autoturism care circula pe Drumul Județean 193A, în localitatea Socond.

La volan se afla un tânăr de 24 de ani, din Socond. În urma verificărilor, oamenii legii au constatat că acesta nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Pe numele său a fost întocmit dosar penal, cercetările fiind continuate pentru săvârșirea infracțiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

Alcool la volan, în municipiul Satu Mare

Un al doilea caz a avut loc în dimineața zilei de 11 iulie, în jurul orei 07:10, pe strada Păuleștiului din municipiul Satu Mare.

Polițiștii rutieri au oprit un autoturism condus de un bărbat de 57 de ani, din localitatea Păulești. Testarea cu aparatul etilotest a indicat o concentrație de 0,64 mg/l alcool pur în aerul expirat, valoare care depășește limita de la care fapta constituie infracțiune.

Și în acest caz, polițiștii au deschis un dosar penal pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.

Șofer din Bihor, depistat băut la Ghereușa

În aceeași zi, în jurul orei 18:00, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Tășnad au oprit un autoturism care circula pe Drumul Județean 195C, în localitatea Ghereușa.

La volan se afla un bărbat de 37 de ani, din județul Bihor. În urma testării cu aparatul etilotest, rezultatul a fost de 0,49 mg/l alcool pur în aerul expirat, valoare care atrage, de asemenea, răspunderea penală.

Pe numele conducătorului auto au fost demarate cercetări pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.

Polițiștii continuă controalele în trafic

Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare atrag atenția că astfel de comportamente reprezintă un pericol major pentru siguranța rutieră. Conducerea fără permis sau sub influența alcoolului poate avea consecințe dramatice, motiv pentru care acțiunile de control vor continua și în perioada următoare, pentru depistarea și sancționarea celor care încalcă legea.