DGEP Satu Mare va prelua cereri în localități și instituții până în luna iulie 2026, iar emiterea documentelor este gratuită până în august

Direcția Generală de Evidență a Persoanelor (DGEP) Satu Mare a lansat oficial o caravană mobilă destinată preluării cererilor pentru emiterea cărților electronice de identitate (CEI), campania urmând să se desfășoare în perioada mai–iulie 2026.

Inițiativa vine în sprijinul cetățenilor și urmărește facilitarea accesului la noile documente de identitate, atât pentru locuitorii din județ, cât și pentru angajații unor entități private sau instituții care pot reuni un număr suficient de persoane interesate.

Stație mobilă pentru preluarea rapidă a cererilor

În cadrul campaniei, echipele DGEP Satu Mare se vor deplasa cu o stație mobilă în localitățile și locațiile care solicită participarea la program.

Activitatea caravanei se va desfășura în zilele de luni, miercuri și vineri, iar procesul de preluare a datelor și depunere a cererii durează aproximativ 10 minute pentru fiecare persoană.

Reprezentanții instituției precizează că acest sistem permite deservirea rapidă și eficientă a cetățenilor, reducând timpul de așteptare și facilitând accesul la serviciile de evidență a persoanelor.

Emiterea cărților electronice de identitate este gratuită

Un alt aspect important al campaniei este faptul că emiterea cărților electronice de identitate va fi gratuită până în luna august 2026.

Autoritățile îi încurajează pe cetățeni să profite de această oportunitate și să solicite noile documente în cadrul programului mobil organizat la nivel județean.

Aparatură modernă pentru eficientizarea serviciilor

În contextul lansării caravanei, președintele Consiliului Județean Satu Mare, Pataki Csaba, a efectuat o vizită la sediul DGEP Satu Mare, după recepționarea noii aparaturi moderne achiziționate pentru instituție.

Potrivit reprezentanților DGEP, echipamentele vor contribui la eficientizarea procesului de preluare și procesare a cererilor pentru cărțile electronice de identitate și la îmbunătățirea serviciilor oferite cetățenilor.

Programări și informații pentru cetățeni

Persoanele interesate să beneficieze de serviciile caravanei mobile pot solicita informații suplimentare și programări direct la sediul DGEP Satu Mare sau telefonic, la numărul 0261.711.591.