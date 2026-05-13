Suspecții ar fi comercializat aproximativ 250 de grame de substanță 3-CMC pentru peste 16.000 de lei și euro

Polițiștii din cadrul Serviciul de Combatere a Criminalității Organizate Satu Mare, împreună cu procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Satu Mare, au documentat activitatea infracțională a două persoane, membre ale aceleiași familii, cercetate pentru trafic de droguri de mare risc.

Este vorba despre două persoane în vârstă de 23 și 34 de ani, care au fost prinse în flagrant delict în municipiul Satu Mare, în data de 12 mai 2026.

Flagranți în timpul unei tranzacții

Potrivit anchetatorilor, cei doi ar fi comercializat aproximativ 250 de grame de substanță cristalină 3-CMC, considerată drog de mare risc, pentru suma de 13.000 de lei și 600 de euro.





Anchetatorii susțin că, anterior flagrantului, persoana de 34 de ani ar fi procurat, deținut și oferit cu titlu gratuit o cantitate din aceeași substanță interzisă, aceasta fiind indisponibilizată pe parcursul urmăririi penale.

Reținuți de procurorii DIICOT

În urma administrării probatoriului, procurorii DIICOT Satu Mare au dispus, în zilele de 12 și 13 mai 2026, reținerea celor două persoane pentru 24 de ore.

Ulterior, a fost sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalul Satu Mare, cu propunerea de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Ancheta continuă

Cercetările sunt continuate pentru stabilirea întregii activități infracționale și a tuturor împrejurărilor în care ar fi fost săvârșite faptele.

Reprezentanții anchetei au precizat că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de toate drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de lege, precum și de prezumția de nevinovăție.



