Ziua Familiei, sărbătorită cu bucurie de „Familia Voiniceilor”

Locale 13.05.2026 20:58
8 imagini in galerie


Parcul Liniștii din Micro 16 s-a transformat într-un adevărat loc al bucuriei și al copilăriei, cu prilejul evenimentului dedicat „Zilei Familiei”, organizat de Grădinița cu Program Prelungit „Voinicelul” din Satu Mare. Evenimentul a adunat copii, părinți și bunici într-o atmosferă caldă, plină de energie, zâmbete și voie bună.

Activitățile pregătite pentru participanți au fost diverse și atractive, oferind tuturor ocazia de a petrece timp de calitate împreună. Cei mici s-au bucurat de trasee cu diferite provocări și jocuri interactive, de șotron, desen și momente muzicale, iar cursele de trotinete și triciclete au stârnit entuziasm și aplauze din partea tuturor celor prezenți.

Evenimentul a reprezentat și un frumos prilej de socializare între copii, părinți și bunici, care au participat cu implicare și bucurie la toate activitățile organizate. Mascotele vesele au adus un plus de culoare și au creat momente speciale pentru cei mici, transformând întreaga după-amiază într-o adevărată sărbătoare a familiei.

Părinții și bunicii s-au declarat încântați de inițiativă și au apreciat atmosfera relaxată și organizarea activităților. Mulți dintre aceștia au spus că astfel de evenimente ar trebui organizate mai des, deoarece contribuie la apropierea dintre familii și la consolidarea relațiilor din comunitate.

Prin această activitate, Grădinița cu Program Prelungit „Voinicelul” a demonstrat încă o dată importanța implicării familiei în viața copiilor și a oferit tuturor participanților amintiri frumoase și clipe de neuitat.

